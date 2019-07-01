Юлія Тимошенко вважає, що партія Батьківщина може об’єднатися тільки зі Слугою народу і Голосом.

Лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко розповіла, що готова до об’єднання з двома партіями – Слуга народу і Голос.

– Безумовно, ми можемо об’єднати зусилля в коаліції чи не в коаліції зі Слугою народу і з Голосом, але в тому випадку, якщо ми зможемо прокласти правильний шлях, – сказала вона.

Тимошенко додала, що її не цікавлять посади і вона хоче побачити, що Україна може бути іншою.

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– Якщо ти якійсь справі присвятив все життя, то найгірше, що для тебе це побачити фіаско цієї справи. Справа мого життя – це мій досвід, мої знання і можливості команди вкласти в реальне відродження, відновлення та становлення України. Я не хочу, щоб наша спільна робота протягом 20 років закінчилася просто тим, що ми всі разом, як нація, як народ не зможемо досягти цієї мети. І тому не на посадах справа, – підсумувала Тимошенко.

Нагадаємо, в партії Слуга народу не виключають створення коаліції з партією Голос після перевиборів до Верховної Ради.