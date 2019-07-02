В Канаде считают, что Россию нельзя было возвращать в ПАСЕ в одностороннем порядке.
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд на конференции по поддержке украинских реформ в Торонто прокомментировала решение ПАСЕ о возвращении российской делегации.
– Мы согласны с Украиной и остальными нашими партнерами здесь, что права России в ПАСЕ не должны были быть восстановлены в одностороннем порядке, – заявила дипломат.
Эти слова Фриланд взорвали аплодисменты.
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Свое заявление она аргументировала тем, что после оккупации Крыма РФ нарушала права человека на полуострове, устраивала незаконные аресты, похищала людей.
Напомним, государства, которые проголосовали против возвращения российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы, намерены подготовить совместную резолюциюотносительно соответствующего решения Ассамблеи.