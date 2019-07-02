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Факты / Украина

Возвращение Донбасса и Крыма: Вакарчук назвал единственный способ

Вернуть Донбасс и Крым можно в том случае, если показать людям истории успехов на контролируемых Украиной территориях.

вакарчук

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что вернуть оккупированные Донбасс и Крым можно в том случае, если наладить все механизмы на контролируемой Украиной территории.

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– Единственный способ, по нашему мнению, вернуть Донбасс и Крым это сначала показать истории успехов на контролируемых нами территориях. Разумеется, не отступая и держа сильную армию. Но если кто-то вам говорит “Я знаю как вернуть или остановить войну за один день” или вернуть Донбасс и Крым за один день, это они или лукавят, или просто не понимают о чем говорят. И первое и второе опасно, потому что первое – это обман, а второе – это наивность, которая приведет к большим проблемам, – сказал он.

Вакарчук напомнил, что Россия опытный в интригах враг и поэтому Украине нужно взвешенно и последовательно гнуть свою линию.

К слову, Вакарчук предложил четыре шага для изменения работы Рады.

Источник: Свобода слова

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