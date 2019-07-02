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Факти / Україна

Повернення Донбасу та Криму: Вакарчук назвав єдиний спосіб

Повернути Донбас і Крим можна в тому випадку, якщо показати людям історії успіхів на контрольованих Україною територіях.

вакарчук

Лідер партії Голос Святослав Вакарчук заявив, що повернути окуповані Донбас і Крим можна в тому випадку, якщо налагодити всі механізми на контрольованій Україною території.

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– Єдиний спосіб, на нашу думку, повернути Донбас і Крим це спочатку показати історії успіхів на контрольованих нами територіях. Зрозуміло, не відступаючи і тримаючи сильну армію. Але якщо хтось вам каже “Я знаю як повернути або зупинити війну за один день” або повернути Донбас і Крим за один день, це вони або лукавлять, або просто не розуміють про що говорять. І перше і друге небезпечно, тому що перше – це обман, а друге – це наївність, яка призведе до великих проблем, – сказав він.

Вакарчук нагадав, що Росія досвідчений в інтригах ворог і тому Україні потрібно виважено і послідовно гнути свою лінію.

До слова, Вакарчук запропонував чотири кроки для зміни роботи Ради.

Джерело: Свобода слова

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