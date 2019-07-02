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Факты / Украина

РФ вновь созывает Совбез ООН из-за украинского языкового закона

Россия решила во второй раз созвать заседание Совета безопасности ООН по украинскому языковому закону. Заседание предварительно запланировано на 16 июля.

РФ вновь созывает Совбез ООН из-за украинского языкового закона

Россия во второй раз созывает заседание Совет безопасности ООН по украинскому языковому закону, сообщил спикер постоянного представительства Украины при Организации Объединенных Наций Олег Николенко.

– Вскоре нас ждет второй акт театра абсурда в Совете Безопасности ООН, – написал он.

Такое заседание предварительно запланировано на 16 июля.

Дипломат назвал созыв заседания попыткой России дестабилизировать ситуацию в Украине.

– Украинская делегация в ООН неоднократно заявляла, что языковой закон является внутренним вопросом нашего государства. Совет Безопасности к нему не имеет отношения, – сказано в сообщении Николенко.

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Со своей стороны, Украина вместе с партнерами поднимет на заседании вопросы освобождения украинских моряков и политзаключенных, обстрелов на Донбассе, а также ответственности РФ за катастрофу самолета МН17.

Напомним, ранее Россия созывала Совет безопасности ООН на заседание по украинскому закону о языке 20 мая.

Фото: Dreamstime

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