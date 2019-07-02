Россия решила во второй раз созвать заседание Совета безопасности ООН по украинскому языковому закону. Заседание предварительно запланировано на 16 июля.

Россия во второй раз созывает заседание Совет безопасности ООН по украинскому языковому закону, сообщил спикер постоянного представительства Украины при Организации Объединенных Наций Олег Николенко.

– Вскоре нас ждет второй акт театра абсурда в Совете Безопасности ООН, – написал он.

Такое заседание предварительно запланировано на 16 июля.

Дипломат назвал созыв заседания попыткой России дестабилизировать ситуацию в Украине.

– Украинская делегация в ООН неоднократно заявляла, что языковой закон является внутренним вопросом нашего государства. Совет Безопасности к нему не имеет отношения, – сказано в сообщении Николенко.

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Со своей стороны, Украина вместе с партнерами поднимет на заседании вопросы освобождения украинских моряков и политзаключенных, обстрелов на Донбассе, а также ответственности РФ за катастрофу самолета МН17.

Напомним, ранее Россия созывала Совет безопасности ООН на заседание по украинскому закону о языке 20 мая.