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Факти / Україна / Політика

Вибори до Ради: бійці ООС не зможуть проголосувати на спецдільницях

ЦВК не формуватиме спеціальні виборчі дільниці для голосування військових на лінії розмежування.

Вибори до Ради: бійці ООС не зможуть проголосувати на спецдільницях

На позачергових виборах до Верховної Ради не будуть сформовані спеціальні виборчі дільниці на території військових частин (формувань) у межах Донецької, Луганської та Львівської областей.

Про це заявив член ЦВК Леонтій Шипілов і пояснив, що таку можливість для голосування військових на лінії розмежування не прописано у законі.

Він нагадав, що під час президентських виборів систему спеціальних дільниць біля лінії фронту було створено за поданням Міністерства оборони.

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Щоб надати військовим таку можливість для голосування на парламентських выборах ЦВК подала законопроект, який Верховна Рада так і не розглянула, підкреслив Шипілов.

– Тому військові (якщо зможуть) голосуватимуть на звичайних виборчих дільницях в населених пунктах.

Нагадаємо, суд зобов’язав ЦВК провести додаткове жеребкування партій на вибори в Раду.

Джерело: УНІАН

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