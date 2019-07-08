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Факты / Украина / Политика

Санкции ЕС против России будут продлены – Зеленский

Секторальные и крымские санкции Европейского Союза против России будут продлены.

Санкции ЕС против России будут продлены – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что секторальные и крымские санкции Европейского Союза против России будут продлены на 12 и 6 месяцев соответственно.

– Я рад был сегодня услышать от наших европейских друзей, что их позиция относительно поведения РФ остается четкой и неизменной. Санкции будут продлены, – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что санкционная политика должна быть продолжена до полного выполнения Минских договоренностей, восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

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– Пожалуйста, не думайте, что санкции – это мое любимое слово. Мое любимое слово – мир. А санкционная политика – это последний цивилизованный инструмент для его наступления, – добавил Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести встречу в Минске.

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