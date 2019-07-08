За минувшие сутки российско-оккупационные войска совершили 16 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе.
В результате обстрелов на Донбассе погиб один украинский военный, двое получили ранения, один – боевое травмирование. За сутки боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня.
6 раз враг применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
Вблизи Широкино боевики вели огонь из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, Богдановку обстреливали из вооружения БМП.
Неподалеку Водяного обстрелы велись из вооружения танков, противотанковых гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. По окрестностям Красногоровки вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, возле Пищевика – из гранатометов различных систем.
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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Пивнич боевики осуществляли обстрелы с помощью минометов калибра 120 и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса.
Украинские военные давали адекватный ответ на обстрелы. По информации разведки, ВСУ уничтожили двух террористов.
К слову, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что ключом к завершению войны на Донбассе является вывод российской армии.
Источник: штаб ООС