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Факты / Украина

Война на Донбассе: за сутки погиб один украинский военный

За минувшие сутки российско-оккупационные войска совершили 16 обстрелов позиций ВСУ на Донбассе.

Война на Донбассе: за сутки погиб один украинский военный

В результате обстрелов на Донбассе погиб один украинский военный, двое получили ранения, один – боевое травмирование. За сутки боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня.

6 раз враг применил вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Вблизи Широкино боевики вели огонь из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, Богдановку обстреливали из вооружения БМП.

Неподалеку Водяного обстрелы велись из вооружения танков, противотанковых гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия. По окрестностям Красногоровки вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, возле Пищевика – из гранатометов различных систем.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки Пивнич боевики осуществляли обстрелы с помощью минометов калибра 120 и 82 мм, а также противотанкового ракетного комплекса.

Украинские военные давали адекватный ответ на обстрелы. По информации разведки, ВСУ уничтожили двух террористов.

К слову, спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что ключом к завершению войны на Донбассе является вывод российской армии.

Источник: штаб ООС

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