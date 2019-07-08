За минулу добу російсько-окупаційні війська здійснили 16 обстрілів позицій ЗСУ на Донбасі.

У результаті обстрілів на Донбасі загинув один український військовий, двоє отримали поранення, один – бойове травмування. За добу бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню.

Шість разів ворог застосував озброєння, що заборонене Мінськими домовленостями.

Поблизу Широкиного бойовики вели вогонь з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, Богданівку обстрілювали з озброєння БМП.

Неподалік Водяного обстріли велися з озброєння танків, протитанкових гранатометів, озброєння БМП та стрілецької зброї. По околицях Красногорівки вели вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, біля Пищевика – з гранатометів різних систем.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ бойовики здійснювали обстріли за допомогою мінометів калібру 120 і 82 мм, а також протитанкового ракетного комплексу.

Українські військові давали адекватну відповідь на обстріли. За інформацією розвідки, ЗСУ знищили двох терористів.

До слова, спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що ключем до завершення війни на Донбасі є виведення російської армії.

Джерело: штаб ООС