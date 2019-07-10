Firefly Aerospace подписала соглашение с израильскими коллегами из IAI про использование технологии лунного посадочного модуля Beresheet.
Украино-американская аэрокосмическая компания Firefly Aerospace подписала соглашение с израильскими коллегами из IAI про использование технологии лунного посадочного модуля Beresheet, которую усовершенствуют днепровские специалисты для лунной программы NASA.
В апреле этого года космический аппарат Beresheet совершил неудачную стыковку с поверхностью Луны. В главном двигателе модуля произошел сбой и аппарат разбился.
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После инцидента IAI анонсировала разработку новой версии Beresheet 2.0, но позже сообщила о сотрудничестве с Firefly Макса Полякова.
Израильскую технологию модернизируют специалисты проектно-исследовательского центра Firefly в Днепре для лунного модуля Genesis в рамках лунной программы NASA.
– Мы гордимся партнерством с Firefly Aerospace и предлагаем NASA наш опыт в быстрых и доступных лунных миссиях, включая все уроки, извлеченные из усилий Beresheet. Мы видим в Firefly такое же сочетание смелости и технологических знаний, которое соответствует духу IAI, – сообщается в официальном пресс-релизе израильской компании.
Напомним, что в 2017 году украинский предприниматель Макс Поляков выкупил американский стартап Firefly Space Systems. На сегодняшний день Firefly Aerospace является участником новой лунной программы NASA Артемида.
Также Firefly в декабре этого года готовит к запуску легкий ракетоноситель Alpha.
Источник: Фокус