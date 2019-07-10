PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Firefly Макса Полякова модернизирует израильскую технологию для посадки модуля на Луну

Firefly Aerospace подписала соглашение с израильскими коллегами из IAI про использование технологии лунного посадочного модуля Beresheet.

Firefly Макса Полякова модернизирует израильскую технологию для посадки модуля на Луну

Украино-американская аэрокосмическая компания Firefly Aerospace подписала соглашение с израильскими коллегами из IAI про использование технологии лунного посадочного модуля Beresheet, которую усовершенствуют днепровские специалисты для лунной программы NASA.

В апреле этого года космический аппарат Beresheet совершил неудачную стыковку с поверхностью Луны. В главном двигателе модуля произошел сбой и аппарат разбился.

Читайте: Как Макс Поляков делает космос доступнее

После инцидента IAI анонсировала разработку новой версии Beresheet 2.0, но позже сообщила о сотрудничестве с Firefly Макса Полякова.

Израильскую технологию модернизируют специалисты проектно-исследовательского центра Firefly в Днепре для лунного модуля Genesis в рамках лунной программы NASA.

– Мы гордимся партнерством с Firefly Aerospace и предлагаем NASA наш опыт в быстрых и доступных лунных миссиях, включая все уроки, извлеченные из усилий Beresheet. Мы видим в Firefly такое же сочетание смелости и технологических знаний, которое соответствует духу IAI, – сообщается в официальном пресс-релизе израильской компании.

Напомним, что в 2017 году украинский предприниматель Макс Поляков выкупил американский стартап Firefly Space Systems. На сегодняшний день Firefly Aerospace является участником новой лунной программы NASA Артемида.

Также Firefly в декабре этого года готовит к запуску легкий ракетоноситель Alpha.

Источник: Фокус

Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка