Firefly Aerospace подписала соглашение с израильскими коллегами из IAI про использование технологии лунного посадочного модуля Beresheet.

Украино-американская аэрокосмическая компания Firefly Aerospace подписала соглашение с израильскими коллегами из IAI про использование технологии лунного посадочного модуля Beresheet, которую усовершенствуют днепровские специалисты для лунной программы NASA.

В апреле этого года космический аппарат Beresheet совершил неудачную стыковку с поверхностью Луны. В главном двигателе модуля произошел сбой и аппарат разбился.

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После инцидента IAI анонсировала разработку новой версии Beresheet 2.0, но позже сообщила о сотрудничестве с Firefly Макса Полякова.

Израильскую технологию модернизируют специалисты проектно-исследовательского центра Firefly в Днепре для лунного модуля Genesis в рамках лунной программы NASA.