Firefly Aerospace підписала угоду з ізраїльськими колегами з IAI про використання технології місячного посадкового модуля Beresheet.

Українсько-американська аерокосмічна компанія Firefly Aerospace підписала угоду з ізраїльськими колегами з IAI про використання технології місячного посадкового модуля Beresheet, яку вдосконалюють дніпровські фахівці для місячної програми NASA.

У квітні цього року космічний апарат Beresheet здійснив невдале стикування з поверхнею Місяця. В головному двигуні модуля стався збій і апарат розбився.

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Після інциденту IAI анонсувала розробку нової версії Beresheet 2.0, але пізніше повідомила про співпрацю з Firefly Макса Полякова.

Ізраїльську технологію модернізують фахівці проектно-дослідницького центру Firefly в Дніпрі для місячного модуля Genesis в рамках місячної програми NASA.

– Ми пишаємося партнерством з Firefly Aerospace і пропонуємо NASA наш досвід в швидких і доступних місячних місіях, включаючи всі уроки, витягнуті з зусиль Beresheet. Ми бачимо в Firefly таке ж поєднання сміливості і технологічних знань, яке відповідає духу IAI, – повідомляється в офіційному прес-релізі ізраїльської компанії.

Нагадаємо, що в 2017 році український підприємець Макс Поляков викупив американський стартап Firefly Space Systems. На сьогоднішній день Firefly Aerospace є учасником нової місячної програми NASA Артеміда.

Також Firefly в грудні цього року готує до запуску легкий ракетоносій Alpha.

Джерело: Фокус