Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон зустрівся у Вашингтоні (США) з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Данилюком.

– Чудова дискусія пройшла сьогодні з секретарем Ради національної безпеки й оборони України Олександром Данилюком про підтримку США українських реформ і мирного відновлення української території, – зазначив Болтон.

У свою чергу міністр енергетики США Рік Перрі розповів, що в Білому домі пройшла продуктивна дискусія між ним і радником Болтоном, представником США в ЄС Гордоном Сонландом, спецпредставником США в Україні Куртом Волкером та Олександром Данилюком про розширення співпраці в галузі енергетичної безпеки України.

