PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Реформи і відновлення території України: про що говорив Данилюк з Болтоном

Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон і секретар РНБО Олександр Данилюк обговорили реформи в Україні та мирне відновлення території.

Реформи і відновлення території України: про що говорив Данилюк з Болтоном

Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон зустрівся у Вашингтоні (США) з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Данилюком.

– Чудова дискусія пройшла сьогодні з секретарем Ради національної безпеки й оборони України Олександром Данилюком про підтримку США українських реформ і мирного відновлення української території, – зазначив Болтон.

Читайте: Зустріч Зеленського і Путіна цілком реальна – Данилюк

У свою чергу міністр енергетики США Рік Перрі розповів, що в Білому домі пройшла продуктивна дискусія між ним і радником Болтоном, представником США в ЄС Гордоном Сонландом, спецпредставником США в Україні Куртом Волкером та Олександром Данилюком про розширення співпраці в галузі енергетичної безпеки України.

Раніше Факти ICTV писали, що зустріч президента України Володимира Зеленського і глави США Дональда Трампа може відбутися в серпні-вересні.

Фото: Rick Perry

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Призначення Зеленського: хто увійшов у список
СБУ і Нацполіція посилять захист інформпростору – реакція РНБО на “телеміст”
Дешева маніпуляція: реакція РНБО на “телеміст” з РФ
При РНБО створять центр для реформування Укроборонпрому
Напад зі спини: обстріл медиків на Донбасі обговорять у Мінську
Позолота та меблі з червоного дерева. Як виглядає кабінет глави Офісу президента Богдана
Зустріч Зеленського і Путіна цілком реальна – Данилюк
Інфраструктуру Донбасу потрібно відновлювати за рахунок компенсацій від Росії – Данилюк
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка