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Факты / Украина

Разумков назвал первоочередные законы от Слуги народа

К концу 2019 года партия Слуга народа будет настаивать на принятии проектов закона об импичменте президента и отмене депутатской неприкосновенности.

Разумков назвал первоочередные законы от Слуги народа

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что для политсилы первоочередными являются проекты законов об ответственности за незаконное обогащение, импичменте президента и отмене депутатской неприкосновенности.

По его словам, партия будет настаивать на принятии соответствующих законопроектов до конца 2019 года.

– После парламентских выборов партия Слуга народа будет настаивать на принятии законопроектов об импичменте президента, об ответственности за незаконное обогащение, которые внес президент Владимир Зеленский, и об отмене депутатской неприкосновенности, – сказал Разумков.

Читайте: В Раде обнародовали законопроект Зеленского об Антикоррупционном суде

Кроме того, партия Слуга народа ведет работу над проектом закона о парламентской оппозиции

К слову, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона о расширении люстрации в Украине.

Источник: Новое время

Фото: УНИАН

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