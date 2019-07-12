К концу 2019 года партия Слуга народа будет настаивать на принятии проектов закона об импичменте президента и отмене депутатской неприкосновенности.

Глава партии Слуга народа Дмитрий Разумков заявил, что для политсилы первоочередными являются проекты законов об ответственности за незаконное обогащение, импичменте президента и отмене депутатской неприкосновенности.

По его словам, партия будет настаивать на принятии соответствующих законопроектов до конца 2019 года.

– После парламентских выборов партия Слуга народа будет настаивать на принятии законопроектов об импичменте президента, об ответственности за незаконное обогащение, которые внес президент Владимир Зеленский, и об отмене депутатской неприкосновенности, – сказал Разумков.

Читайте: В Раде обнародовали законопроект Зеленского об Антикоррупционном суде

Кроме того, партия Слуга народа ведет работу над проектом закона о парламентской оппозиции

К слову, в Верховной Раде зарегистрирован проект закона о расширении люстрации в Украине.