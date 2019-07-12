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Факти / Україна

Разумков назвав першочергові закони від Слуги народу

До кінця 2019 року партія Слуга народу наполягатиме на ухваленні проектів закону про імпічмент президента і скасування депутатської недоторканості.

Разумков назвав першочергові закони від Слуги народу

Голова партії Слуга народу Дмитро Разумков заявив, що для політсили першочерговими є проекти законів про відповідальність про незаконне збагачення, імпічмент президента і скасування депутатської недоторканості.

За його словами, партія наполягатиме на ухваленні відповідних законопроектів до кінця 2019 року.

– Після парламентських виборів партія Слуга народу наполягатиме на прийнятті законопроектів про імпічмент президента, про відповідальність за незаконне збагачення, які вніс президент Володимир Зеленський, і про скасування депутатської недоторканності, – сказав Разумков.

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Крім того, партія Слуга народу веде роботу над проектом закону про парламентську опозицію.

До слова, у Верховній Раді зареєстрували проект закону про розширення люстрації в Україні.

Джерело: Новое время

Фото: УНІАН

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