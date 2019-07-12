В Киеве с 12 по 25 июля частично ограничат движение у станции метро Днепр.

В связи с проведением ремонтных работ у станции метро Днепр ограничат движение транспорта. Ремонт продлится почти две недели – с 12 по 25 июля. На этот период движение транспорта будет частично ограничено.

– Киевавтодор начинает ремонт транспортного узла вблизи станции метро Днепр. А именно – эстакады с Днепровского спуска на Набережное шоссе (съезд к мосту Метро). Будем обновлять конструкции путепровода (в частности, ригели), – говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Читайте: Аэропорт Киев закроют на ремонт – даты

К слову, сегодня, 12 июля, в Киеве в час пик из-за падения пассажира на рельсы были закрыты пять станций метро.