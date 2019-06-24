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Аэропорт Киев закроют на ремонт – даты

Аэропорт Киев закроют на ремонт со 2 по 12 сентября.

Аэропорт Киев закроют на ремонт – даты

Международный аэропорт Киев им. И.Сикорского прекратит прием и отправку рейсов со 2 по 12 сентября. Причиной этого послужил ремонт взлетно-посадочной полосы.

Читайте: Дешевле, чем на поезде: SkyUp запускает рейс Киев-Львов

Аэродром закроют с 09.00 2 сентября до 09.00 12 сентября.

На время проведения работ авиаперевозчики могут временно передислоцироваться в международный аэропорт Борисполь (Киев).

Ранее Факты ICTV писали, что можно и нельзя брать с собой в ручную кладь Wizz Air.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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