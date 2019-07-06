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Факты / Украина / Политика

Зеленский сказал, кто станет председателем Ивано-Франковской ОГА

Владимир Зеленский назначит Дениса Шмыгаля председателем Ивано-Франковской ОГА.

Зеленский сказал, кто станет председателем Ивано-Франковской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначит председателем Ивано-Франковской областной государственной администрации Дениса Шмыгаля.

Об этом глава государства заявил во Львове во время представления новоназначенного председателя Львовской ОГА Маркияна Мальского.

– Мы видим Дениса Шмыгаля председателем Ивано-Франковской области. Мы решили, но еще нет указа, – сказал Зеленский.

Денис Шмыгаль родился в 1975 году во Львове, а с января 2018 стал директором Бурштынской ТЭС (ПАО ДТЭК Западэнерго).

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До этого он был главой департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА.

Напомним, что 11 июня президент Владимир Зеленский уволил председателей ОГА в 15 областях.

Фото: Денис Шмыгаль

Источник: Интерфакс-Украина

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