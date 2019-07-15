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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Экологическую манипуляцию в Украине пора остановить – глава Биоэнергетической ассоциации

16 отраслевых ассоциаций присоединились к подписанию предложенного Профессиональной ассоциацией экологов меморандума, привлекающего внимание к недопустимости использования экологической тематики для достижения политических или экономических целей.

Экологическую манипуляцию в Украине пора остановить – глава Биоэнергетической ассоциации

Один из подписантов, Георгий Гелетуха, председатель Биоэнергетической ассоциации Украины, назвал нынешнее положение вещей экологическим рэкетом.

– Основной фактор манипуляций вокруг экологической тематики – то, что отдельные люди хотят заработать денег. Это такой экологический рэкет: фактически создать проблему инвестору, а потом показать ему человека, который за определенные деньги может эту проблему решить. Это такой способ заработка на экологической тематике, – отметил Гелетуха.

Он рассказал, что факты экологического рэкета встречаются все чаще, а экоактивисты работают на заказ.

– Когда останавливают строительство котельных, электростанций, биогазовых проектов и фактически требуют деньги. И это такой экологический рэкет под флагом экологии, останавливать фактически экологические проекты, которые производили бы восстановительную энергию, удешевляли бы энергию для населения, давали бы рабочие места, привлекали бы инвестиции. И все это останавливается ради кармана одного активиста, депутата, бизнесмена, – заявил Гелетуха.

Напомним, ранее глава общественного формирования Экопатруль Татьяна Лампика заявила, что экологи возмущены молчанием металлургических предприятий по открытию данных по выбросам.
Фото: Обозреватель 

Источник: Обозреватель

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