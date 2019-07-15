16 галузевих асоціацій долучилися до підписання запропонованого Професійною асоціацією екологів меморандуму, що привертає увагу до неприпустимості використання екологічної тематики для досягнення політичних чи економічних цілей.

Один з підписантів, Георгій Гелетуха, голова Біоенергетичної асоціації України, назвав нинішній стан речей екологічним рекетом.

– Основний фактор маніпуляцій навколо екологічної тематики – те, що окремі люди хочуть заробити грошей. Це такий екологічний рекет: фактично створити проблему інвестору, а потім показати йому людину, яка за певні гроші може цю проблему вирішити. Це такий спосіб заробітку на екологічній тематиці, – зазначив Гелетуха.

Він розповів, що факти екологічного рекету трапляються все частіше, а екоактивісти працюють на замовлення.

– Коли зупиняють будівництво котелень, електростанцій, біогазових проектів і фактично вимагають гроші. І це такий екологічний рекет під прапором екології – зупиняти фактично екологічні проекти, які виробляли б відновлювальну енергію, здешевляли б енергію для населення, давали б робочі місця, залучали б інвестиції. І все це зупиняється заради кишені одного активіста, депутата, бізнесмена, – заявив Гелетуха.

Нагадаємо, голова громадського формування Екопатруль Тетяна Лампіка заявила, що екологи обурені мовчанням металургійних підприємств про відкриті дані щодо викидів.

Фото: Обозреватель