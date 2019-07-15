Руководитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма принял участие в совещании под председательством вице-премьер-министра Геннадия Зубко, на котором рассматривали решение проблем в районе Станицы Луганской.
Руководитель украинской делегации в ТКГ, второй президент Леонид Кучма принял участие в совещании по итогам поездки правительственной делегации в Луганскую область для решения проблем в районе Станицы Луганской.
Также во встрече под председательством вице-премьер-министра Геннадия Зубко участвовали представители центральных и местных органов исполнительной власти.
Ряд министерств и ведомств получили поручения по:
- возмещению за поврежденное жилье;
- выплатам компенсаций семьям погибших и раненых;
- капитальному ремонту автодорог;
- выплате надбавок работникам государственных и коммунальных учреждений на линии соприкосновения;
- строительству дополнительных железнодорожных веток;
- противодействию информационной агрессии.
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Также на заседании уделили внимание работе КПВВ Станица Луганская.
Для того, чтобы убрать очереди, уже сделали первый шаг. Теперь пожилых людей и инвалидов от моста до пункта пропуска будет доставлять специальный автобус.
Леонид Кучма поблагодарил Кабинет Министров за внимание к проблемам Донбасса и призвал продолжать работу в этом направлении.
К слову, президент Владимир Зеленский надеется, что войну на Донбассе удастся завершить в течение года.
Источник: Дарка Олифер
Фото: Дарка Олифер