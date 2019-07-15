Руководитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма принял участие в совещании под председательством вице-премьер-министра Геннадия Зубко, на котором рассматривали решение проблем в районе Станицы Луганской.

Руководитель украинской делегации в ТКГ, второй президент Леонид Кучма принял участие в совещании по итогам поездки правительственной делегации в Луганскую область для решения проблем в районе Станицы Луганской.

Также во встрече под председательством вице-премьер-министра Геннадия Зубко участвовали представители центральных и местных органов исполнительной власти.

Ряд министерств и ведомств получили поручения по:

возмещению за поврежденное жилье;

выплатам компенсаций семьям погибших и раненых;

капитальному ремонту автодорог;

выплате надбавок работникам государственных и коммунальных учреждений на линии соприкосновения;

строительству дополнительных железнодорожных веток;

противодействию информационной агрессии.

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Также на заседании уделили внимание работе КПВВ Станица Луганская.

Для того, чтобы убрать очереди, уже сделали первый шаг. Теперь пожилых людей и инвалидов от моста до пункта пропуска будет доставлять специальный автобус.

Леонид Кучма поблагодарил Кабинет Министров за внимание к проблемам Донбасса и призвал продолжать работу в этом направлении.









Леонид Кучма принял участие в совещании по решению проблем в Луганской области / 2 фотографии

К слову, президент Владимир Зеленский надеется, что войну на Донбассе удастся завершить в течение года.

Источник: Дарка Олифер

Фото: Дарка Олифер