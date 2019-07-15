Керівник української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма взяв участь у нараді під головуванням віце-прем’єр-міністра Геннадія Зубка, на якій розглядали вирішення проблем в районі Станиці Луганської.

Керівник української делегації у ТКГ, другий президент Леонід Кучма взяв участь у нараді щодо підсумків поїздки урядової делегації в Луганську область задля вирішення проблем в районі Станиці Луганської.

Також у зустрічі під головуванням віце-прем’єр-міністра Геннадія Зубка були присутні представники центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Низка міністерств і відомств отримали доручення щодо:

відшкодування за пошкоджене житло;

виплати компенсацій родинам загиблих і поранених;

капітального ремонту автодоріг;

виплати надбавок працівникам державних та комунальних установ на лінії зіткнення;

будівництва додаткових залізничних гілок;

протидії інформаційній агресії.

Читайте: Компенсація за зруйноване житло на Донбасі запрацювала – як її отримати

Також на засіданні приділили увагу роботі КПВВ Станиця Луганська.

Для того, аби прибрати черги, вже зробили перший крок. Тепер людей похилого віку та інвалідів від мосту до пункту пропуску доправлятиме спеціальний автобус.

Леонід Кучма подякував Кабінету Міністрів за увагу до проблем Донбасу і закликав продовжувати роботу у цьому напрямку.









Леонід Кучма взяв участь у нараді щодо вирішення проблем у Луганській області / 2 фотографии

До слова, президент Володимир Зеленський сподівається, що війну на Донбасі вдасться завершити протягом року.

Джерело: Дарка Оліфер

Фото: Дарка Оліфер