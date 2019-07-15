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Факты / Украина

Как пройдет День независимости 2019: Зеленский подписал указ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости Украины.

Как пройдет День независимости 2019: Зеленский подписал указ

День независимости 2019 пройдет с возложением цветов к памятным знакам, молебнями, но без военного парада.

Указ президента Украины Владимира Зеленского №513/2019 опубликован на его сайте.

Документ включает себя мероприятия ко Дню государственного флага Украины.

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В День независимости во всех украинских городах пройдут церемонии возложения цветов к памятникам и памятным знакам, местам захоронений выдающихся деятелей Украины, борцов за независимость и погибших участников Революции достоинства, АТО и ООС.

24 августа пройдут тематические научные, научно-практические конференции и круглые столы.

Также в 28-ю годовщину независимости религиозные организации проведут молебны за Украину.

О военном параде в указе не упоминается.

Напомним, власти выделят 300 млн грн на премии военнослужащим вместо проведения военного парада на День независимости.

Источник: Офис Президента

Фото: Офис Президента

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