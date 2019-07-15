Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня независимости Украины.
День независимости 2019 пройдет с возложением цветов к памятным знакам, молебнями, но без военного парада.
Указ президента Украины Владимира Зеленского №513/2019 опубликован на его сайте.
Документ включает себя мероприятия ко Дню государственного флага Украины.
Читайте: День независимости Украины: почему в условиях войны парады невозможны
В День независимости во всех украинских городах пройдут церемонии возложения цветов к памятникам и памятным знакам, местам захоронений выдающихся деятелей Украины, борцов за независимость и погибших участников Революции достоинства, АТО и ООС.
24 августа пройдут тематические научные, научно-практические конференции и круглые столы.
Также в 28-ю годовщину независимости религиозные организации проведут молебны за Украину.
О военном параде в указе не упоминается.
Напомним, власти выделят 300 млн грн на премии военнослужащим вместо проведения военного парада на День независимости.