Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Список кандидатов в народные депутаты 2019 насчитывает 5 967 человек.
В список кандидатов в народные депутаты вошли 5 967 человек. Из них ЦИК зарегистрировала 2 747 кандидата в избирательных списках партий.
По мажоритарным округам было зарегистрировано 3 220 кандидатов в народные депутаты.
Выборы в Верховную Раду пройдут по пропорциональной системе. То есть именно в мажоритарных округах будут выбирать половину депутатов парламента.
В мажоритарных округах избиратели голосуют за одного кандидата из предоставленного перечня. В Верховную Раду проходит тот, кто получил большинство голосов в своем округе.
Список кандидатов в народные депутаты 2019 по мажоритарным округам
Винницкая область
Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 22 фотографий
Волынская область
Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 10 фотографий
Днепропетровская область
Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 60 фотографий
Донецкая область
Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 33 фотографий
Житомирская область
Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 16 фотографий
Закарпатская область
Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 19 фотографий
Запорожская область
Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 26 фотографий
Ивано-Франковская область
Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 21 фотографий
Киевская область
Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 39 фотографий
Кировоградская область
Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 18 фотографий
Луганская область
Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 23 фотографий
Львовская область
Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 36 фотографий
Николаевская область
Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 17 фотографий
Одесская область
Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 37 фотографий
Полтавская область
Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 25 фотографий
Ровенская область
Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 15 фотографий
Сумская область
Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 16 фотографий
Тернопольская область
Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 15 фотографий
Харьковская область
Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 35 фотографий
Херсонская область
Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 15 фотографий
Хмельницкая область
Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 20 фотографий
Черкасская область
Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 21 фотографий
Черновицкая область
Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 14 фотографий
Черниговская область
Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 20 фотографий
Киев
Список кандидатов в народные депутаты по мажоритарным округам / 47 фотографий
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К слову, всего на территории Украины для проведения выборов в Верховную Раду создано 199 одномандатных избирательных округов.
Напомним, ранее Факты ICTV публиковали список партий на выборы в Верховную Раду.