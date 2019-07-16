Уполномоченные по правам человека в Украине и России намерены обратиться к президентам двух стран с просьбой о помиловании ряда осужденных.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что совместно с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой обсудила вопрос помилования осужденных.

– Мы обратимся к руководителям наших стран по рассмотрению кейсов – некоторых наших граждан и граждан вашей страны о помиловании, чтобы они были освобождены, – сказала омбудсмен.

Денисова сообщила, что привезла для Москальковой список из 150 граждан Украины, которые содержатся на территории России, включая 24 украинских моряков.

– Мы расширили количество кейсов, по которым есть возможность рассмотрения вопросов об оказании медицинского обеспечения, обслуживания и помощи независимыми докторами, – подчеркнула Денисова.

Москалькова сказала, что намерена обратиться к руководству Федеральной службы исполнения наказаний России с просьбой допустить независимых врачей для того, чтобы устранить сомнения между разными медицинскими заключениями по поводу, например, гражданина Украины Павла Гриба.

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Она пояснила, что российские врачи дали консультацию, что Грибу не нужна операция, она может нанести вред здоровью, а украинские врачи считают, что операция необходима.

Москалькова сказала, что вопросы обмена не в ее компетенции, но она приветствует любые договоренности между украинской и российской стороной, которые могут способствовать быстрейшему возвращению граждан в свои дома, семьи, к нормальной жизн.

– Мы наметили дорожную карту взаимодействия, – сказала российский омбудсмен.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинского политзаключенного Литвинова.