МЗС України назвало рішення російського суду черговим порушенням міжнародного права.

МЗС України висловило протест через рішення Лефортовського суду Москви щодо продовження термін арешту 24 українським морякам, затриманим у Керченській протоці.

Затримання українців та трьох військово-морських суден України у відомстві назвали грубим та триваючим порушенням Конвенції ООН з морського права та звичаєвого міжнародного права.

У відомстві зазначили, що невиконання обов’язку щодо негайного звільнення суден та військовослужбовців порушує наказ Міжнародного трибуналу з морського права та Конвенції ООН з морського права.

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МЗС підкреслює, що продовження арешту українським морякам ще більше загострює спір між Російською Федерацією та Україною.

Як повідомлялося, суд у Москві продовжив арешт 24 українським морякам на три місяці.