PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Загострення суперечки: МЗС про новий арешт полонених моряків

МЗС України назвало рішення російського суду черговим порушенням міжнародного права.

МЗС України

МЗС України висловило протест через рішення Лефортовського суду Москви щодо продовження термін арешту 24 українським морякам, затриманим у Керченській протоці.

Затримання українців та трьох військово-морських суден України у відомстві назвали грубим та триваючим порушенням Конвенції ООН з морського права та звичаєвого міжнародного права.

У відомстві зазначили, що невиконання обов’язку щодо негайного звільнення суден та військовослужбовців порушує наказ Міжнародного трибуналу з морського права та Конвенції ООН з морського права.

Читайте: Омбудсмени попросять Зеленського та Путіна помилувати засуджених

МЗС підкреслює, що продовження арешту українським морякам ще більше загострює спір між Російською Федерацією та Україною.

Як повідомлялося, суд у Москві продовжив арешт 24 українським морякам на три місяці.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Звільнення українських моряків: Денісова запропонувала варіант
Суд РФ продовжив арешт 24 українським морякам
РФ і Україна не ведуть переговори про обмін українських моряків – Пєсков
Москалькова назвала умову звільнення українських моряків
МЗС РФ заявило про переговори з Україною щодо обміну моряків
Пєсков: Кремль не веде переговори про звільнення українських моряків
РФ висунула остаточне обвинувачення усім 24 українським морякам
ПА ОБСЄ визнала захоплених Росією українських моряків військовополоненими
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка