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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Кабмин ввел спецпошлину на импорт российского дизтоплива

Кабинет министров в ответ на расширение российских экономических санкций принял постановление о введении специальной пошлины на импорт российского дизтоплива и сжиженного газа.

Кабмин ввел спецпошлину на импорт российского дизтоплива

Представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус сообщил, что Кабмин ввел специальную пошлину на импорт российского дизтоплива.

  • Спецпошлина на дизельное топливо, которое поставляется трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа 2019 и 4% с 1 октября 2019 года.
  • Спецпошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.

– Соответствующая пошлина снимет сверх рыночную маржу трейдера импортера, которая возникала из-за логистики. Если типичная рыночная маржа в крупном опте составляет 10-12 долл/т, то на поставках трубопроводным транспортом такая маржа составляла 35-40 долл/т, – отмечает Андрей Герус.

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Поэтому маржа трейдера будет приведена до обычных рыночных уровней и соответствующее решение никак не повлияет на розничные цены на АЗС.

Из-за этого украинский бюджет дополнительно получит около 2 млрд грн в год.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман считает, что количество министерств в Украине можно сократить до 12.

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