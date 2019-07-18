Кабинет министров в ответ на расширение российских экономических санкций принял постановление о введении специальной пошлины на импорт российского дизтоплива и сжиженного газа.
Представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус сообщил, что Кабмин ввел специальную пошлину на импорт российского дизтоплива.
- Спецпошлина на дизельное топливо, которое поставляется трубопроводным транспортом, будет составлять 3,75% с 1 августа 2019 и 4% с 1 октября 2019 года.
- Спецпошлина на поставки сжиженного газа будет составлять 1,75% с 1 августа и 3% с 1 октября.
– Соответствующая пошлина снимет сверх рыночную маржу трейдера импортера, которая возникала из-за логистики. Если типичная рыночная маржа в крупном опте составляет 10-12 долл/т, то на поставках трубопроводным транспортом такая маржа составляла 35-40 долл/т, – отмечает Андрей Герус.
Читайте: Реформа Кабмина: как сократят министерства и другие органы власти
Поэтому маржа трейдера будет приведена до обычных рыночных уровней и соответствующее решение никак не повлияет на розничные цены на АЗС.
Из-за этого украинский бюджет дополнительно получит около 2 млрд грн в год.
Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман считает, что количество министерств в Украине можно сократить до 12.