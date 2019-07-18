Кабинет министров в ответ на расширение российских экономических санкций принял постановление о введении специальной пошлины на импорт российского дизтоплива и сжиженного газа.

Представитель президента Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус сообщил, что Кабмин ввел специальную пошлину на импорт российского дизтоплива.

– Соответствующая пошлина снимет сверх рыночную маржу трейдера импортера, которая возникала из-за логистики. Если типичная рыночная маржа в крупном опте составляет 10-12 долл/т, то на поставках трубопроводным транспортом такая маржа составляла 35-40 долл/т, – отмечает Андрей Герус.

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Поэтому маржа трейдера будет приведена до обычных рыночных уровней и соответствующее решение никак не повлияет на розничные цены на АЗС.

Из-за этого украинский бюджет дополнительно получит около 2 млрд грн в год.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман считает, что количество министерств в Украине можно сократить до 12.