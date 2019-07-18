Кабінет міністрів у відповідь на розширення російських економічних санкцій ухвалив постанову про введення спеціального мита на імпорт російського дизпалива та скрапленого газу.

Представник президента Володимира Зеленського в уряді Андрій Герус повідомив, що Кабмін увів спеціальне мито на імпорт російського дизпалива.

– Відповідне мито зніме понадринкову маржу трейдера-імпортера, яка виникала через логістику. Якщо типова ринкова маржа у крупному гурті складає 10-12 дол/т, то на поставках трубопровідним транспортом така маржа складала 35-40 дол/т, – зазначає Андрій Герус.

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Тому маржа трейдера буде приведена до звичайних ринкових рівнів і відповідне рішення ніяк не вплине на роздрібні ціни на АЗС.

Через це український бюджет додатково отримає біля 2 млрд грн у рік.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що кількість міністерств в Україні можна скоротити до 12.