Кабінет міністрів у відповідь на розширення російських економічних санкцій ухвалив постанову про введення спеціального мита на імпорт російського дизпалива та скрапленого газу.
Представник президента Володимира Зеленського в уряді Андрій Герус повідомив, що Кабмін увів спеціальне мито на імпорт російського дизпалива.
- Спецмито на дизельне паливо, яке поставляється трубопровідним транспортом, буде складати 3,75% з 1 серпня 2019 року та 4% з 1 жовтня 2019 року.
- Спецмито на поставки скрапленого газу складатиме 1,75% з 1 серпня та 3% з 1 жовтня.
– Відповідне мито зніме понадринкову маржу трейдера-імпортера, яка виникала через логістику. Якщо типова ринкова маржа у крупному гурті складає 10-12 дол/т, то на поставках трубопровідним транспортом така маржа складала 35-40 дол/т, – зазначає Андрій Герус.
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Тому маржа трейдера буде приведена до звичайних ринкових рівнів і відповідне рішення ніяк не вплине на роздрібні ціни на АЗС.
Через це український бюджет додатково отримає біля 2 млрд грн у рік.
Нагадаємо, прем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що кількість міністерств в Україні можна скоротити до 12.