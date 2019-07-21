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Кто проходит в Верховную Раду от партии Слуга народа

Слуга народа может получить 130 мандатов в Верховной Раде, согласно результатам экзит-пола. Каким будет список партии Слуга народа в парламенте, читайте в материале.

Слуга народу

По предварительным результатам Национального экзит-пола, партию Слуга народа поддержали 43,9% избирателей. Поэтому партия может получить в новой Раде 130 мандатов.

Кто проходит в Верховную Раду от партии Слуга народа

Партія Слуга Народу Повний Список Кандидатів у Народні Депутати

Читайте: Результаты экзит-пола 2019

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