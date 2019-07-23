В новую Верховную Раду могут войти 122 депутата от Слуги народа, 37 – от Оппозиционной платформы – За жизнь, 25 – от Европейской солидарности, 23 – от Батькивщины и 18 – от Голоса. У каких депутатов, идущих в парламент, нет высшего образования – читайте в материале Фактов ICTV.

ЦИК продолжает подсчет голосов на парламентских выборах 2019. Обработано более 96% протоколов.

В Раду проходят: Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос.

Читайте: Кто проходит в Верховную Раду

В обновленную Верховную Раду войдут люди из спорта и шоу-бизнеса.

Также в списке вероятных кандидатов в нардепы будут и люди без высшего образования.

Факты ICTV публикуют список депутатов, которые имеют только среднее или профессионально-техническое образование.

Слуга народа

Юраш Святослав Андреевич

Родился 16 февраля в 1996 года. Образование общее среднее.

Проживает во Львове и временно не имеет работы. Экс-глава коммуникаций творческого объединения Babylon’13.

Кривошеев Игорь Сергеевич

Родился 2 июня 1985 года. Образование общее среднее. Предприниматель и член партии Слуга народа. Проживает в Ужгороде.

Работал также ведущим и тамадой.

Оппозиционная платформа – За жизнь

Мамоян Суто Чолоевич

Родился 2 декабря 1981 года. Образование общее среднее.

Является заместителем директора ООО Мяспром, членом партии Оппозиционная платформа – За жизнь.

Проживает в селе Наливайковка Макаровского района Киевской области.

Батькивщина

Все депутаты имеют высшее образование.

Европейская Солидарность

Все депутаты имеют высшее образование.

Голос

Все депутаты имеют высшее образование.

По мажоритарным округам

Винницкая область

Вацак Геннадий Анатольевич – избирательный округ №16

Родился 9 февраля 1972 года. Образование профессионально-техническое.

Является директором департамента маркетинга ООО Кондитерский дом Вацак. Проживает в городе Могилев-Подольский Винницкой области. Самовыдвиженец.

Днепропетровская область

Мисягин Юрий Михайлович – избирательный округ №28

Родился 21 марта 1974 года в Днепре. Образование общее среднее.

Является физическим лицом-предпринимателем. Проживает в Днепре.

Выдвигается от партии Слуга народа.

Житомирская область

Грищенко Татьяна Николаевна – избирательный округ №66

Родилась 27 августа 1979 года. Образование среднее специальное, временно не работает.

Проживает в городе Малин Житомирской области.

Выдвигается от партии Слуга народа.

Одесская область

Леонов Алексей Александрович – избирательный округ №135

Родился 26 февраля 1983 года. Образование профессионально-техническое.

Является коммерческим директором ООО Грилион. Проживает в Киеве.

Выдвигается от партии Слуга народа.

Харьковская область

Куницкий Александр Олегович – избирательный округ №169

Родился 25 августа 1983 года в Запорожье. Образование профессионально-техническое.

Является физлицом-предпринимателем. Проживает в Харькове.

Выдвигается от партии Слуга народа.

Черниговская область

Поляков Антон Эдуардович – избирательный округ №206

Родился 11 ноября 1987 года в Чернигове. Образование общее среднее.

Является физлицом-предпринимателем. Проживает в Чернигове.

Выдвигается от партии Слуга народа.

Ранее Факты ICTV публиковали список кандидатов-мажоритарщиков на одномандатных округах, где были обработаны все бюллетени.