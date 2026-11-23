Высший антикоррупционный суд признал виновным народного депутата Украины Сергея Лабазюка и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы за попытку подкупа топ-чиновников в сфере восстановления. Его сообщника приговорили к шести годам заключения, а в причастное акционерное общество суд применил 10,7 млн ​​грн штрафа и спецконфискацию неправомерной выгоды.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). По данным информагентств Интерфакс-Украина и Укринформ, речь идет именно о Сергее Лабазюке.

ВАКС осудил нардепа Сергея Лабазюка

Коллегия судей ВАКС признала народного депутата и его сообщника виновными в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему особо ответственное положение (ч. 4 ст. 369 Уголовного кодекса Украины).

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Суд назначил народному депутату семь лет лишения свободы, его сообщнику (директору акционерного общества) — шесть лет лишения свободы, а акционерному обществу — 10,7 млн ​​грн штрафа, а также применена спецконфискация к сумме неправомерной выгоды.

В САП отметили, что приговор вступит в законную силу через 30 дней со дня его оглашения, если стороны не обжалуют решение в апелляционном порядке.

Суть дела по Сергею Лабазюку

Досудебное расследование, которое проводили детективы НАБУ, установило, что народный депутат по предварительному сговору с директором акционерного общества предложил неправомерную выгоду вице-премьер-министру по восстановлению Украины — министру развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, а также главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Взятка предлагалась за выделение 1 млрд грн дополнительного финансирования работ, которые выполняло подконтрольное фигурантам общество. Размер отката должен составлять от 3% до 5% от суммы финансирования, а затем участники сговора передали должностным лицам часть неправомерной выгоды в размере $150 тыс.

Напомним, 21 ноября 2023 года НАБУ и САП совместно с вице-премьер-министром по восстановлению Александром Кубраковым и главой Госагентства восстановления Мустафой Найемом провели масштабную операцию по разоблачению нардепов, должностных лиц и бизнесменов, задокументировав три эпизода подкупа.

В конце ноября 2023 года ВАКС избрал нардепу Сергею Лабазюку меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой залога в размере 40 млн 260 тыс. грн, а в январе 2024 года антикоррупционные органы завершили следствие по этому делу.

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