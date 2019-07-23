До нової Верховної Ради можуть увійти 122 депутати від Слуги народу, 37 – від Опозиційної платформи – за життя, 25 – від Європейської солідарності, 23 – від Батьківщини та 18 – від Голосу. У яких депутатів, що йдуть до парламенту, немає вищої освіти – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

ЦВК продовжує підрахунок голосів на парламентських виборах 2019. Оброблено понад 96% протоколів.

У Раду проходять: Слуга народу, Опозиційна платформа – За життя, Європейська солідарність, Батьківщина і Голос.

Читайте: Хто проходить до Верховної Ради

В оновлену Верховну Раду увійдуть люди зі спорту та шоу-бізнесу.

Також у списку ймовірних кандидатів у нардепи будуть і люди без вищої освіти.

Факти ICTV публікують список депутатів, які мають тільки середню або професійно-технічну освіту.

Слуга народу

Юраш Святослав Андрійович

Народився 16 лютого 1996 року. Освіта загальна середня.

Проживає у Львові і тимчасово не має роботи. Екс-голова комунікацій творчого об’єднання Babylon’13.

Кривошеєв Ігор Сергійович

Народився 2 червня 1985 року. Освіта загальна середня. Підприємець і член партії Слуга народу.

Також працював ведучим і тамадою.

Проживає в Ужгороді.

Опозиційна платформа – За життя

Мамоян Суто Чолоевич

Народився 2 грудня 1981 року. Освіта загальна середня.

Є заступником директора ТОВ Мяспром, членом партії Опозиційна платформа – За життя.

Проживає в селі Наливайківка Макарівського району Київської області.

Батьківщина

Всі депутати мають вищу освіту.

Європейська Солідарність

Всі депутати мають вищу освіту.

Голос

Всі депутати мають вищу освіту.

По мажоритарних округах

Вінницька область

Вацак Геннадій Анатолійович – виборчий округ №16

Народився 9 лютого 1972 року. Освіта професійно-технічна.

Є директором департаменту маркетингу ТОВ Кондитерський дім Вацак. Проживає в місті Могилів-Подільський Вінницької області. Самовисуванець.

Дніпропетровська область

Мисягин Юрій Михайлович – виборчий округ №28

Народився 21 березня 1974 року в Дніпрі. Освіта загальна середня.

Є фізичною особою-підприємцем. Проживає в Дніпрі.

Висувається від партії Слуга народу.

Житомирська область

Грищенко Тетяна Миколаївна – виборчий округ №66

Народилася 27 серпня 1979 року. Освіта середня спеціальна, тимчасово не працює.

Проживає в місті Малин Житомирської області.

Висувається від партії Слуга народу.

Одеська область

Леонов Олексій Олександрович – виборчий округ №135

Народився 26 лютого 1983 року. Освіта професійно-технічна.

Є комерційним директором ТОВ Гріліон. Проживає в Києві.

Висувається від партії Слуга народу.

Харківська область

Куницький Олександр Олегович – виборчий округ №169

Народився 25 серпня 1983 року в Запоріжжі. Освіта професійно-технічна.

Є фізособою-підприємцем. Проживає в Харкові.

Висувається від партії Слуга народу.

Чернігівська область

Поляков Антон Едуардович – виборчий округ № 206

Народився 11 листопада 1987 року в Чернігові. Освіта загальна середня.

Є фізособою-підприємцем.

Проживає в Чернігові.

Висувається від партії Слуга народу.

Раніше Факти ICTV публікували список кандидатів-мажоритарників на одномандатних округах, де були оброблені всі бюлетені.