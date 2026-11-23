Западные разведывательные службы опасаются, что Россия может уже несколько недель начать вывод на орбиту космического аппарата, оснащенного ядерным взрывным устройством. Как свидетельствует совместное расследование немецких медиа, полностью собранный спутник с ядерным оружием под названием Sputnik-S годами сохраняется вблизи Москвы, а его запуск может состояться уже в декабре.

Об этом говорится в совместном расследовании WDR, NDR и Süddeutsche Zeitung, передает Tagesschau.

Когда РФ может запустить спутник с ядерным оружием в космос

По данным западных спецслужб и военных чиновников, в частности, Вооруженных сил Германии и Федеральной разведывательной службы (BND), которыми недавно поделились с рядом государств-членов НАТО, Россия планирует уже в этом году вывести на орбиту спутник, оснащенный ядерным взрывным устройством.

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В материале говорится, что аппарат под названием Sputnik-S уже несколько лет находится в полностью построенном и готовом к старту состоянии на хранении в районе Москвы. Если в начале ноября разведка предупреждала о возможном запуске в течение 60 дней, то сейчас речь идет о считанных неделях.

По оценке Космического командования Бундесвера, спутник с ядерным оружием могут вывести в космос уже в декабре, где он сможет быстро перейти в состояние боевой готовности.

Журналисты напоминают, что впервые о планах Москвы разместить ядерное оружие на орбите в США предупредили еще в феврале 2023 года, однако тогда разведка не уделила должного внимания заявлениям политиков.

В октябре этого года военная разведка США опубликовала оценку космической ситуации, подтвердив, что РФ разрабатывает аппарат для перевозки ядерного заряда. Это прямо нарушает Космический договор 1967 года, запрещающий выведение на околоземную орбиту объектов с любым оружием массового уничтожения.

Чем грозит ядерное оружие РФ на орбите

Как отмечает военная разведка США, как только российское ядерное оружие окажется на околоземной орбите, эффективных средств противодействия ему будет практически не существовать, а его применение, вероятно, не удастся предотвратить.

По оценкам экспертов и военных, подрыв ядерного заряда в космосе повлечет разрушительные последствия как для орбитальной инфраструктуры, так и для систем на Земле.

Руководитель Космического командования США Стивен Вайтинг отметил, что уже в первые часы или дни после взрыва выйдет из строя примерно треть всех спутников на низкой околоземной орбите, а в последующие месяцы постепенно прекратит работу и остальные аппараты.

Взрыв образует облако космических обломков, которые будут угрожать уцелевшим спутникам. Мощный электромагнитный импульс может повлечь за собой массовый выход из строя технических систем на Земле, что ударит по гражданской жизни и военным операциям.

В частности, могут возникнуть сбои в работе навигации (GPS), банковских систем, электросетей и мобильной связи. Координация и обмен разведывательными данными, вероятно, окажутся под угрозой срыва, отмечается в материале.

В расследовании отмечается, что западные армии гораздо сильнее зависят от спутниковой связи, чем российские войска. Из-за этого применение такого оружия на орбите способно на время предоставить армии РФ военное преимущество.

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