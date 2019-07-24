21 июля в Украине состоялись досрочные парламентские выборы. ЦИК обработала 97.32% проколов, согласно которым партия Святослава Вакарчука Голос проходит в Верховную Раду с результатом 5.84%: 17 мандатов по спискам и 3 мандата на мажоритарном округе.

Список партии Голос в Верховной Раде выглядит так:

1. Святослав Вакарчук

Общественный деятель, музыкант, кандидат физико-математических наук, лидер и основатель известной и популярной украинской группы Океан Ельзи. В 2005-2008 гг. Святослав Вакарчук был депутатом Верховной Рады Украины и членом парламентского комитета по вопросам свободы слова и информации.

В 2003 году Святослав стал почетным послом культуры в Украине. В 2005 году он стал послом доброй воли для Программы развития ООН. В 2015 году Святослав Вакарчук был признан самым активным украинским филантропом. Вакарчук является основателем благотворительного фонда Люди Будущего. В 2016 году Святослав стал членом Инициативной группы Мемориального центра Холокоста Бабий Яр. 16 мая 2019 Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии Голос.

2. Юлия Клименко

Председатель партии, руководитель избирательной кампании. Имеет большой практический опыт в управлении крупными организациями в государственном и частном секторах. После Революции Достоинства в 2015-2016 годах работала в правительстве на должности заместителя Министра экономики – руководителя аппарата.

3. Кира Рудик

IT-предпринимательница, операционная директор IT-компании Ring Ukraine. Членкиня совета директоров Американской торговой палаты в Украине.

4. Ярослав Железняк

Один из лучших профессионалов по связям с Верховной Радой.

С 2015 года менял подход к работе с парламентом сначала для Минэкономразвития, а затем – и всего правительства. С 2016 – советник в составе стратегической консультативной группы по поддержке реформ в Украине (SAGSUR), а с 2017-го – советник премьер-министра по парламентским отношениям.

5. Александра Устинова

Антикоррупционная активистка, до недавнего времени – членкиня правления Центра противодействия коррупции.

Была секретарем Совета общественного контроля НАБУ. Есть члена наблюдательного совета благотворительного фонда Пациенты Украины. Боролась за права тяжелобольных пациентов.

6. Олег Макаров

Один из самых опытных судебных юристов Украины. Специализируется на международном и национальном судебном процессе, налоговом праве, инвестициях, праве собственности и банкротстве.

С 1992 – управляющий партнер, руководитель юридического подразделения юридической фирмы Василь Кисиль и Партнеры.

7. Ярослав Юрчишин

Общественный активист, один из ведущих антикоррупционеров Украины, экс-руководитель Transparency International Украина. Долгое время был советником председателя Верховной Рады Украины. Член Пласта с 2001 года.

8. Сергей Рахманин

Политический журналист, первый заместитель главного редактора газеты Зеркало недели.

В 2014-2019 гг. вел программу Игра в классику на телеканале ZIK, с 2018 года – программу Апокриф на Радио НВ.

9. Соломия Бобровская

В 2016 году стала самым молодым главой области в Украине, возглавив Одесскую ОГА в 26 лет. В 2017 году вошла в Топ-30 до 30 по версии издания Kyiv Post.

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Имеет опыт работы как в общественном секторе, так и на государственной службе – в Кабинете министров (команда вицепремьер-министра), а также в Одесской ОГА, где была заместителем, а затем и временно исполняла обязанности председателя в 2016-2017 гг .

10. Ольга Стефанишина

Реформаторка закупок медицинской отрасли и антикоррупционная активистка.

С 2018 была заместителем министра здравоохранения Украины. Координировала такие направления работы: выполнение евроинтеграционных обязательств Украины в сфере здравоохранения, государственные закупки лекарств и медизделий, вакцинация и общественное здоровье.

11. Владимир Цабаль

Ведущий украинский экономист, партнер McKinsey & Company.

Работал в международных компаниях специалистом по анализу данных, бизнес-аналитиком.

С 2008 – локальный партнер в компании, которая предоставляет услуги бизнес-консалтинга и аналитики.

12. Андрей Осадчук

Юрист.

С 1994 работал заместителем директора и юристом в компании Картаж, юридической фирме Василь Кисиль и Партнеры.

С 2003 – директор службы международного и коммерческого права, генеральный директор Кернел Групп. С 2005 года – начальник департамента регуляторно-правового обеспечения Киевстар Дж. Эс. Ем.

Депутат Киевского городского совета VIII созыва.

13. Роман Костенко

Военнослужащий СБУ. К этому (2005-2008 гг.) Был командиром взвода, затем заместителем командира роты в ВСУ.

14. Роман Лозинский

Ексголова Украинской галицкой партии. Член общественных организаций Пласт и Беговая Украины.

Реализовал ряд различных социально-молодежных проектов, был координатором Школы молодой элиты

15. Инна Совсун

Вицепрезидентка Киевской школы экономики, ексзаступница министра образования и науки Украины.

С 2011 – преподает на кафедре политологии в Киево-Могилянской академии и в Киевской школе экономики.

16. Леся Василенко

Юрист, правозащитник, общественный деятель.

Основательница и председатель правления общественной организации Юридическая сотня, чью помощь ежемесячно получают более 1200 военнослужащих и ветеранов. Благодаря Леси организована сеть региональных координаторов.

17. Рустем Умеров

Представитель Курултая крымскотатарского народа. Основатель и руководитель фонда Astem Foundation.