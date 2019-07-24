Русский язык может быть региональным на Донбассе, считает Дмитрий Разумков.

Диалог касательно более глубокого использования русского языка на Донбассе возможен. Об этом заявил лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков.

По его словам, это соответствует Европейской хартии о языках и не противоречит украинской Конституции.

Разумков отметил, что красная линия в этом вопросе определена так, что украинский язык является единственным государственным языком в Украине.

Комментируя замечание, что такая же аргументация звучала при принятии “закона Кивалова-Колесниченко” в 2012 году, Разумков заявил, что тогда не было войны.

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– Это была не попытка найти точки, по которым можно объединить общество, а это, к сожалению, использовали как точку, вокруг которой можно собрать свой электорат, – сказал Разумков и добавил что ему обидно сравнение “с представителями бывших политических элит”.

Напомним, глава ОПУ Андрей Богдан заявил, что русский язык мог бы получить статус регионального на территории Донецкой и Луганской областей после референдума.