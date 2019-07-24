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Факты / Украина

Региональный русский язык на Донбассе нужно обсуждать – Разумков

Русский язык может быть региональным на Донбассе, считает Дмитрий Разумков.

Региональный русский язык на Донбассе нужно обсуждать – Разумков

Диалог касательно более глубокого использования русского языка на Донбассе возможен. Об этом заявил лидер партии Слуга народа Дмитрий Разумков.

По его словам, это соответствует Европейской хартии о языках и не противоречит украинской Конституции.

Разумков отметил, что красная линия в этом вопросе определена так, что украинский язык является единственным государственным языком в Украине.

Комментируя замечание, что такая же аргументация звучала при принятии “закона Кивалова-Колесниченко” в 2012 году, Разумков заявил, что тогда не было войны.

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– Это была не попытка найти точки, по которым можно объединить общество, а это, к сожалению, использовали как точку, вокруг которой можно собрать свой электорат, – сказал Разумков и добавил что ему обидно сравнение “с представителями бывших политических элит”.

Напомним, глава ОПУ Андрей Богдан заявил, что русский язык мог бы получить статус регионального на территории Донецкой и Луганской областей после референдума.

Источник: РБК-Украина

Фото: Dreamstime

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