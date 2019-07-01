Предложение главы Офиса президента Андрея Богдана сделать русский язык региональным на Донбассе является его личной позицией и не относится к партии.

Представитель президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что предложение Андрея Богдана сделать русский язык региональным на Донбассе является его личной позицией.

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– Это однозначно, мне кажется, следует трактовать как личную позицию Андрея Богдана, так как она не совсем коррелируется с тем, что заявлено в программе нашей партии. Так как для нас определяющим является положение статьи 10 Конституции Украины, в соответствии с которой единственным государственным языком Украины является украинский язык, – сказал он.

Напомним, глава ОПУ Андрей Богдан заявил, что русский язык мог бы получить статус регионального на территории Донецкой и Луганской областей после референдума.