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Факти / Україна

Регіональну російську мову на Донбасі потрібно обговорювати – Разумков

Російська мова може бути регіональною на Донбасі, вважає Дмитро Разумков.

Регіональну російську мову на Донбасі потрібно обговорювати – Разумков

Діалог щодо більш глибокого використання російської мови на Донбасі можливий. Про це заявив лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков.

За його словами, це відповідає Європейській хартії про мови і не суперечить українській Конституції.

Разумков зазначив, що червону лінію в цьому питанні визначено так, що українська мова є єдиною державною мовою в Україні.

Коментуючи зауваження, що така ж аргументація звучала під час ухвалення “закону Ківалова-Колесніченка” у 2012 році, Разумков заявив, що тоді не було війни.

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– Це була не спроба знайти точки, за якими можна об’єднати суспільство, а це, на жаль, використовували як точку, навколо якої можна зібрати свій електорат, – сказав Разумков і додав що йому прикро порівняння “з представниками колишніх політичних еліт”.

Нагадаємо, глава ОПУ Андрій Богдан заявив, що російська мова може отримати статус регіональної на території Донецької та Луганської областей після референдуму.

Джерело: РБК-Україна

Фото: Dreamstime

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