В первой половине 2019 года группа компаний Олком увеличила объем продаж своей продукции товарных категорий Весовые маргарины и Специализированные жиры почти втрое, или на 178% по сравнению с прошлым годом.

Соответствующие ассортиментные позиции предназначены для В2В-сегмента, преимущественно для предприятий пищевой промышленности.

– Наши маргарины и специализированные жиры предназначены для кондитерской отрасли, которая все активнее экспортирует свою продукцию. Рост объемов поставок за рубеж, по нашим оценкам, составляет не менее 15%, а у отдельных производителей достигает 30%. В цепочке создания стоимости Олком занимает место субэкспортера, поставщика ингредиентов, соответствующих стандартам качества ЕС и США. Мы провели серьезную работу по техническому переоснащению производства, ввели в эксплуатацию специальную технологическую линию. С нами сотрудничают крупные известные бренды, которые видят в использовании наших маргаринов и жиров дополнительное конкурентное преимущество на внешнем рынке, – прокомментировал такую динамику Юрий Евенко, СЕО Киевского маргаринового завода.

Группа Олком активно развивает В2В-направление уже в течение года. За это время технологи Киевского маргаринового завода, производственной бизнес-единицы группы, модернизировали традиционные рецептуры и предложили новые. Под ТМ Олком промышленные потребители могут приобрести уже более 20 ассортиментных позиций.

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Компания также сообщает о заметном росте в первом полугодии 2019 года объема продаж в товарных категориях для В2С-сегмента. Даже на стагнирующем рынке фасованных маргаринов группе Олком удалось добиться 32-процентного прироста розничных продаж фасованного маргарина ТМ Смачно як завжди. А розничные продажи нового вида продукции – маргарина Тарасик домашний в упаковке 250 граммов – выросли в 1,5 раза.

– Достичь впечатляющих показателей удалось благодаря системной работе и комплексному подходу к развитию бизнеса. Мы в два раза увеличили производственные мощности Киевского маргаринового завода, модернизировали производство и обновили рецептуры. Существенно увеличились наши логистические возможности, в том числе за счет расширения складских площадей и усиления других элементов системы логистики. В совокупности перечисленные мероприятия обеспечивают положительную синергию и позволяют Олкому укреплять рыночные позиции и в В2С-, и в В2В-сегментах, – описывает рецепт успеха от Олком Юрий Евенко.

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