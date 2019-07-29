В День независимости 2019 банки меняют режим работы. Как работают банки на День независимости 2019 – читайте в материале.

На День независимости Украины, который отмечается 24 августа, украинцы будут отдыхать три дня – 24, 25 и 26 августа.

Поскольку 24 августа приходится на субботу, то выходной переносится на понедельник 26 августа.

Соответственно, у работников банков с 24 по 26 августа выходные, поэтому в эти дни финансовые учреждения не будут работать. Все операции с наличными будут возможны только через банкоматы, терминалы или приложения в смартфонах.

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Кроме того, в государственных учреждениях предпраздничный день 23 августа будет сокращен на один час.

К слову, ранее Факты ICTV писали, как пройдет День независимости 2019.