Децентрализация в Украине будет предусматривать создание префектур и сокращение районов до 100. Какие особенности префектур, как это работает в мире и почему должно быть в Украине – разобрались Факты ICTV.

Децентрализация в Украине началась еще в 2015 году. В команде Слуги народа планируют эту реформу продолжать.

В частности, глава штаба Александр Корниенко раскрыл детали административной реформы. Политическая сила планирует расширить границы районов, сократив их с 490 до 100, и заменить районные госадминистрации на префектуры.

Пока соответствующего законопроекта или других деталей реформы нет. Есть только заявление и тезис предвыборной программе.

Впрочем, как это может работать и в чем преимущества – разбирались Факты ICTV.

Как это работает сегодня?

Напомним, каждая из 24 областей Украины поделена на районы, которых насчитывают 490.

Кроме того, что в каждой области и районе работают областные и районные советы, параллельно функционируют областные и районные государственные администрации. Это представители власти на местах – руководителей назначает президент по представлению премьер-министра.

Госадминистрации контролируют соблюдение советами законов, параллельно с ними занимаются местным бюджетом и выполнением программ развития регионов. То есть дублируют функции областных и районных советов и одновременно выполняют функции органов государственного контроля и исполнительной власти.

Современные проблемы районов

Децентрализация, которую начали еще в 2015 году, предусматривает создание Объединенных территориальных общин, которым перейдут полномочия ОГА и РГА. Сейчас уже создано 924 таких ОТО.

– В 174 районах созданы объединенные общины. Это означает, что все полномочия и все ресурсы перешли на базовые уровни. Поэтому район остается без полномочий, – объясняет Иван Лукерья, координатор Центрального офиса реформ при Минрегионе.

К тому же, объясняет эксперт, укрупнение органов исполнительной власти уже состоялось. Территориальные управления фискальной службы, земельных ресурсов, водных ресурсов, полиции работают на межрайонном уровне.

– Теперь непонятно, какая РГА должна осуществлять их координацию. А базовый принцип заключается в том, что основные органы государственной власти должны иметь свои управления в пределах одной юрисдикции – быть не межрайонными, а иметь один координирующий центр.

Итак, выход – это увеличение границ районов. Если взять за основу минимальное количество жителей в 150 тыс., то получается примерно 100 районов в пределах Украины, говорит эксперт. А также наделить ОГА и РГА функциями контроля, ограничив их исполнительную роль.

– Ключевая функция – координация и осуществление надзора за тем, чтобы органы местного самоуправления в соответствии с Конституцией принимали свои решения.

В рамках этого еще в 2015 году предлагалось переименовать их в префектуры по французскому примеру.

– Для того, чтобы было понятно, что мы реформируем, было предложение не только изменить их внутреннюю структуру, а и название, философию, чтобы не было упоминания о районной госадминистрации, которая имеет негативную коннотацию.

Что такое префектура?

Поэтому префектура – орган управления административным округом. Они будут контролировать, как работают районные и областные советы. Если последние злоупотребляют нормами Конституции или других законов – префект может применять к ним меры. То есть это своеобразный государственный контролирующий орган.

Это механизм предупреждения и коррупции, и неэффективности работы на местах.

– Префектуры заниматься исключительно юридическим контролем, менеджерской работой на территории. А на уровне общин, районов, области создается настоящее местное самоуправление, где есть собственные исполнительные органы.

Экономическое преимущество

Кроме того, что это значительно упрощает систему управления районами и дает им больше полномочий, такая инициатива имеет еще и экономическое преимущество. Иван Лукерья объясняет, минимальная сумма, которая идет на содержание РГА, около 10 млн грн.

– Если взять только эти 174 района, где РГА ничем не занимается, потому что полномочия перешли на базовый уровень, это уже 1,7 млрд грн.

Он объясняет, поскольку районы не реформированы, имеем отрицательный баланс финансирования. Для того, чтобы “выровнять” местные бюджеты из государственного выделяется 4,5 млрд грн ежегодно.

– Условно, в общине, где есть настоящее местное самоуправление, расходы на учащегося составляют 10 тыс. грн, а в районе, где расположено 2-3 села, которые остались под управлением района, расходуется на ту же школу 70 тыс грн.

Как это работает в мире?

Такая модель административного управления работает во многих странах Европы. В частности, она была еще в 1970-х введена в Дании, недавно завершено реформирование в Эстонии. В Польше роль префектур выполняют уезды, которых насчитывают 308. Те, в свою очередь, разделены еще почти на 2,5 тыс. гмин (объединенных территориальных общин).

Модель префектур работает и во Франции. В стране 101 департамент, и, соответственно, 101 город-префектура. Префекты – по сути, это представитель правительства на местах. Они не управляют департаментами, а именно контролируют соблюдение ими законодательства.

Французская модель префектур довольно жесткая, объясняет эксперт:

– Были случаи, когда из-за неэффективного управления, неутверждения бюджета совет и мэр распускались, вводилось государственное управление, чтобы в течение года-двух вывести общество на нормальный уровень.

Когда заработает в Украине?

Продолжение децентрализации предполагает изменения в Конституции. А для этого партии Слуга народа в будущем парламенте необходимо будет найти 300 голосов. Итак, сил только своей фракции, где насчитывается 254 депутатов, будет мало.

В 2015 году уже была попытка ввести изменения главного законодательства в сфере децентрализации. Законопроект также поддержали в первом чтении. Он предусматривал создание института префектов, которые должны заменить председателей администрации, и предоставление президенту права распускать местные советы.

Впрочем, окончательно принять инициативу не удалось – парламентарии не пришли к согласию относительно самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Кстати, Корниенко отметил, что во время проведения реформы будут использовать и наработки предыдущего правительства.

Лукерья отмечает, что в случае, если законопроект будет выписан качественно, первый этап, то есть укрупнение районов, можно успеть провести уже в начале осени. А тогда очередные местные выборы уже будут проходить на новой территориальной основе – в новые крупные районные советы и в общины по всей территории Украины. Впрочем, введение института префектур потребует времени:

– Мы сейчас полностью проводим административно-территориальную реформу, принимается новый закон о местном самоуправлении, местных государственных администрациях и запускаем внедрение института префектур. Было бы логично, чтобы эти нормы заработали после следующих очередных выборов – в 2025 году.

Итак, монокоалиция в подобных случаях не выгодна для Слуги народа. Изменения в Конституцию все еще нуждаются в дополнительной поддержке политсил. В случае децентрализации их, вероятно, поддержат Голос, Батькивщина и Европейская солидарность, потому что они также декларировали в своих программах соответствующие инициативы. Но для начала нужно увидеть законопроект.

Лилия Ященко