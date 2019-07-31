Партия Слуга народа потратила на избирательную кампанию 114,65 млн грн. Больше всего средств ушло на телевизионную агитацию.

Партия Слуга народа, ставшая лидером парламентских выборов 2019, потратила на избирательную кампанию 114,65 млн грн.

Такие цифры есть в отчете Центральной избирательной комиссии.

Большую часть этих средств политсила потратила, чтобы оплатить избирательную телеагитацию – более 93 млн грн, пишет общественное движение Честно.

Больше всего, 43,2 млн грн, получили предприятия, входящие в медиахолдинг 1+1 Media.

Телеканалы ICTV, Новый канал и СТБ из холдинга StarLightMedia получили чуть более 19,7 млн грн.

ТРК Украина отдали 16,6 млн грн, а телеканалу Интер – 16,3 млн грн.

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Также партия заплатила за наружную рекламу 16,99 млн грн. Еще 3 млн пошло на агитацию на радио.

Остальные деньги покрыли интернет-рекламу, печатную агитацию, сувениры, агитацию в печатной прессе, организацию агитмероприятий.

Напомним, по результатам выборов в Верховную Раду по списку партии Слуга народа проходят в парламент 124 народных депутата.