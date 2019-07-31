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Факты / Украина / Политика

Сколько и как Слуга народа потратила деньги на выборы в Раду

Партия Слуга народа потратила на избирательную кампанию 114,65 млн грн. Больше всего средств ушло на телевизионную агитацию.

Сколько и как Слуга народа потратила деньги на выборы в Раду

Партия Слуга народа, ставшая лидером парламентских выборов 2019, потратила на избирательную кампанию 114,65 млн грн.

Такие цифры есть в отчете Центральной избирательной комиссии.

Большую часть этих средств политсила потратила, чтобы оплатить избирательную телеагитацию – более 93 млн грн, пишет общественное движение Честно.

Больше всего, 43,2 млн грн, получили предприятия, входящие в медиахолдинг 1+1 Media.

Телеканалы ICTV, Новый канал и СТБ из холдинга StarLightMedia получили чуть более 19,7 млн грн.

ТРК Украина отдали 16,6 млн грн, а телеканалу Интер – 16,3 млн грн.

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Также партия заплатила за наружную рекламу 16,99 млн грн. Еще 3 млн пошло на агитацию на радио.

Остальные деньги покрыли интернет-рекламу, печатную агитацию, сувениры, агитацию в печатной прессе, организацию агитмероприятий.

Напомним, по результатам выборов в Верховную Раду по списку партии Слуга народа проходят в парламент 124 народных депутата.

Фото: Dreamstime

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