Партія Слуга народу зібрала на виборчу кампанію 114,65 млн грн. Найбільше коштів пішло на телевізійну агітацію.

Партія Слуга народу, яка стала лідером парламентських виборів 2019, зібрала на виборчу кампанію 114,65 млн грн.

Такі цифри є у звіті Центральної виборчої комісії.

Велику частину цих коштів політсила витратила, щоб оплатити виборчу телеагітацію – понад 93 млн грн, пише громадський рух Чесно.

Найбільше, 43,2 млн грн, отримали підприємства, які входять у медіахолдинг 1+1 Media.

Телеканали ICTV, Новий канал і СТБ з холдингу StarLightMedia отримали трохи більше 19,7 млн грн.

ТРК Україна віддали 16,6 млн грн, а телеканалу Інтер – 16,3 млн грн.

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Також партія заплатила за зовнішню рекламу 16,99 млн грн. Ще 3 млн пішло на агітацію на радіо.

Решта грошей покрила інтернет-рекламу, друковану агітацію, сувеніри, агітацію в друкованій пресі, організацію агітзаходів.

Нагадаємо, за результатами виборів до Верховної Ради за списком партії Слуга народу проходять у парламент 124 народних депутати.