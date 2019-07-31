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Факти / Україна / Політика

Скільки і як Слуга народу витратила гроші на вибори до Ради

Партія Слуга народу зібрала на виборчу кампанію 114,65 млн грн. Найбільше коштів пішло на телевізійну агітацію.

Скільки і як Слуга народу витратила гроші на вибори до Ради

Партія Слуга народу, яка стала лідером парламентських виборів 2019, зібрала на виборчу кампанію 114,65 млн грн.

Такі цифри є у звіті Центральної виборчої комісії.

Велику частину цих коштів політсила витратила, щоб оплатити виборчу телеагітацію – понад 93 млн грн, пише громадський рух Чесно.

Найбільше, 43,2 млн грн, отримали підприємства, які входять у медіахолдинг 1+1 Media.

Телеканали ICTV, Новий канал і СТБ з холдингу StarLightMedia отримали трохи більше 19,7 млн грн.

ТРК Україна віддали 16,6 млн грн, а телеканалу Інтер – 16,3 млн грн.

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Також партія заплатила за зовнішню рекламу 16,99 млн грн. Ще 3 млн пішло на агітацію на радіо.

Решта грошей покрила інтернет-рекламу, друковану агітацію, сувеніри, агітацію в друкованій пресі, організацію агітзаходів.

Нагадаємо, за результатами виборів до Верховної Ради за списком партії Слуга народу проходять у парламент 124 народних депутати.

Фото: Dreamstime

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