Чему учат народных депутатов от партии Слуга народа в Трускавце – в эксклюзивном комментарии рассказал Егор Чернев, №26 в списке политсилы.
Депутаты партии Слуга народа неделю проведут в Трускавце, где начала работу школа Зе!Депутата.
Новоизбранный парламентарий Егор Чернев рассказывает, тема первого дня школы для депутатов Слуги народа – личная стратегия:
– Мы понимаем, что каждый из депутатов – эксперт в своей области. Но сейчас это нужно структурировать в направлении законодательной работы. Вот над этим работаем.
В рамках обучения предусмотрены темы по регламенту работы Верховной Рады, особенностям макроэкономических и бюджетного процессов, добавляет он.
Кроме теоретических вопросов, депутаты выполняют практические задачи.
– В конце каждого дня мы должны иметь финальный документ того, что мы разработали. Сегодня это личная стратегия – практические и тактические шаги, которые каждый из нас будет делать в Верховной Раде. В один из дней результатом работы должна быть пояснительная записка, например.
Обучение народных избранников проводят лекторы от Киевской школы экономики и приглашенные гости. Так, первый день открывал президент организации Тимофей Милованов. С выступлением пригласили и Максима Нефьодова, нового главу Государственной таможенной службы.
– Очень интересно. Достаточно структурировано и достаточно основательно предоставляется информация, – делится впечатлениями Чернев.
Сейчас депутаты работают вместе, но в последние дни предусмотрена работа в группах – в соответствии с направлениями комитетов будущей Верховной Рады.
– Мы и до того были разделены на группы – до сегодняшнего дня мы работали в условных комитетах внутри фракции и нарабатывали законопроекты, которые будем вносить в новой каденции. Здесь мы сейчас работаем все вместе, но в последние дни будут работы в направлениях – каждая группа будет работать в таких направлениях, которые будут комитетами в Верховной Раде.
Напомним, ранее Егор Чернев в интервью Фактам ICTV рассказывал, как попал в список Слуги народа и чем будет заниматься в новой Раде.
Фото: Слуга народа, Егор Чернев