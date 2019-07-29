Чему учат народных депутатов от партии Слуга народа в Трускавце – в эксклюзивном комментарии рассказал Егор Чернев, №26 в списке политсилы.

Депутаты партии Слуга народа неделю проведут в Трускавце, где начала работу школа Зе!Депутата.

Новоизбранный парламентарий Егор Чернев рассказывает, тема первого дня школы для депутатов Слуги народа – личная стратегия:

– Мы понимаем, что каждый из депутатов – эксперт в своей области. Но сейчас это нужно структурировать в направлении законодательной работы. Вот над этим работаем.

В рамках обучения предусмотрены темы по регламенту работы Верховной Рады, особенностям макроэкономических и бюджетного процессов, добавляет он.















Школа для партии Слуга народа: как проходит обучение нардепов / 4 фотографии

Кроме теоретических вопросов, депутаты выполняют практические задачи.

– В конце каждого дня мы должны иметь финальный документ того, что мы разработали. Сегодня это личная стратегия – практические и тактические шаги, которые каждый из нас будет делать в Верховной Раде. В один из дней результатом работы должна быть пояснительная записка, например.

Обучение народных избранников проводят лекторы от Киевской школы экономики и приглашенные гости. Так, первый день открывал президент организации Тимофей Милованов. С выступлением пригласили и Максима Нефьодова, нового главу Государственной таможенной службы.



– Очень интересно. Достаточно структурировано и достаточно основательно предоставляется информация, – делится впечатлениями Чернев.

Сейчас депутаты работают вместе, но в последние дни предусмотрена работа в группах – в соответствии с направлениями комитетов будущей Верховной Рады.

– Мы и до того были разделены на группы – до сегодняшнего дня мы работали в условных комитетах внутри фракции и нарабатывали законопроекты, которые будем вносить в новой каденции. Здесь мы сейчас работаем все вместе, но в последние дни будут работы в направлениях – каждая группа будет работать в таких направлениях, которые будут комитетами в Верховной Раде.

Напомним, ранее Егор Чернев в интервью Фактам ICTV рассказывал, как попал в список Слуги народа и чем будет заниматься в новой Раде.

Фото: Слуга народа, Егор Чернев