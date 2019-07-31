Весь финансовый мир внимательно следил за выступлением главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла 10 июля в конгрессе США. Тогда раздался прогноз снижения учетной ставки – это значит, что главный финансист страны видит угрозы для американской экономики. Последний раз ставку снижали накануне кризиса 2008-го года.

Учетная ставка – это своего рода газ и тормоз в автомобиле. Если банк снижает ставку – деньги становятся дешевле, зарплаты выше, люди берут больше кредитов – то есть экономика ускоряется. Но с ускорением, экономика разогревается и начинается инфляция, и чтобы ее остановить, банк, так сказать, давит на тормоза, поднимая учетную ставку.

Финансисты всего мира больше года бьют тревогу: финансовый кризис может ударить уже этой осенью. До сих пор американская экономика росла 10 лет – это рекорд за всю историю Соединенных Штатов. Но любой рост неизбежно заканчивается кризисом – таковы законы финансового мира.

Будет ли новый кризис мощнее, чем в 2008 году, зависит от того, чья экономика упадет первой, – говорят финансисты. Сегодня до сих пор продолжаются таможенные баталии между Китаем и США. В мае Штаты повысили пошлины с 10 до 25% на китайские товары стоимостью в $500 млрд. КНР в ответ повысила пошлины на 5 тыс. американских товаров, но удар Вашингтона оказался сильнее – Китай замедлил темпы развития до наименьшего показателя за 27 лет.

Но не успели экономисты отойти от торговой войны, как Вашингтон уже готовится начать войну валютную. По данным аналитиков, ближайшие месяцы Дональд Трамп, который давно обвиняет Китай в сознательном обесценивании юаня, планирует обрушить доллар. Это уменьшит импорт и увеличит экспорт товаров из США, сместив Китай и Европу на мировом рынке.

Следующая задача Трампа – переизбраться на президентских выборах, а это сложно сделать с больной экономикой. Поэтому сейчас ему крайне необходимо бросить «волшебную таблетку» в виде обесценивания доллара, которая отсрочит кризис до ноября 2020 года.

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Не меньше трясет и экономику Евросоюза. Наибольший и наиболее системный банк Европы Deutsche Bank – на пороге банкротства. Чтобы как-то удержаться на плаву, руководство финучреждения сокращает до 20 тыс. сотрудников во всех странах мира. Падение титана эксперты называют еще одним сигналом будущего финансового кризиса.

Чем это закончилось в 2008 году – мы помним. Ипотечный рынок лопнул как мыльный пузырь, банки и страховые компании терпели банкротство, были сокращены сотни тысяч человек. Новая великая депрессия сказалась и на Украине. Рекордно упал экспорт, а затем и ВВП. Национальная денежная единица рухнула с 5 до 8 грн. за доллар.

Пока же в Украине гривна существенно укрепляет позиции. Первый фактор – сезонный. Значительные поступления валюты в бюджет вызвали сбор и экспорт урожая. Во-вторых, по меньшей мере $ 500 млн принесли в казну президентские и парламентские выборы. И в-третьих – более 2 млрд дал стремительный продаже гривневых облигаций по невероятно щедрой ставке в 18%.

В Нацбанке уверяют: сегодня финансовая система Украины имеет наименьшие риски за последние годы. Инфляция, по прогнозам, до конца следующего года с нынешних 9% замедлится до 5%. В связи с этим банк даже снизил свою учетную ставку, а значит вскоре люди смогут брать дешевые кредиты.

Новый финансовый кризис: чья экономика упадет первой и чем это угрожает Украине

Но как изменится ситуация в случае нового мирового финансового кризиса – прогнозировать никто не берется. Если вспомнить 2008-й, перед кризисом доллар тоже резко упал – и это был словно отлив перед цунами. Неутешительные прогнозы относительно нового финансового кризиса подтверждают ведущие специалисты МВФ, Всемирного банка и независимые эксперты. Начаться она может из Китая, банки которого установили исторический рекорд по плохим кредитам.

Если Трамп закроет рынок для китайских товаров, то обвалиться могут десятки бюджетноформирующих компаний Поднебесной. Но у Пекина есть удар в ответ. Китай скупил американских облигаций на триллионы долларов и накопил огромную сумму в американской валюте.

Украина не сможет стоять в стороне от вероятного кризиса. Многие эксперты утверждают, что на курс гривны она повлияет не более чем на 15%. Но в условиях несущественного падения экспорта, а этого гарантировать никто не может. Наибольший удар по нашей экономике может нанести падение Китая, который импортирует украинской металлопродукции на миллиарды долларов.

Еще одним вызовом для Киева станет выплата внешних долгов. Уже к концу этого года придется заплатить почти $3 млрд. Если кризис все же произойдет, то как ее лучше пережить? Первый совет – держать средства в четырех самых стабильных валютах – долларах США и Сингапура, швейцарском франке и японской иене. Но главное – не впадать в панику и не делать резких движений. Не сбрасывать резко гривну и не вкладывать ее в сомнительные ресурсы.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что мировой финансовый кризис неизбежен.