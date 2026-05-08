В Украине существует отдельная категория граждан — ветераны труда, которые имеют право на ряд льгот, установленных законодательством. Ветеранами труда в Украине признаются лица, которые длительное время работали и имеют соответствующий стаж работы, что подтверждается соответствующими документами.

Факты ICTV узнавали, какие льготы имеет ветеран труда в Украине в 2026 году.

Сколько лет стажа нужно для ветерана труда

Согласно Закону Украины Об основах социальной защищенности ветеранов труда и других граждан пожилого возраста, статус ветерана труда предоставляется таким категориям граждан:

Сейчас смотрят

Лица, имеющие необходимый трудовой стаж, а именно мужчины со стажем 40 лет и женщины со стажем 35 лет, которые вышли на пенсию.

Граждане, которые получают пенсию на льготных условиях, а именно по Списку №1 (подземные работы, особо вредные и тяжелые условия труда): женщины со стажем 25 лет, а мужчины со стажем 30 лет. По Списку №2 (вредные и тяжелые условия труда): женщины со стажем 30 лет, а мужчины со стажем 35 лет.

Лица, вышедшие на пенсию за выслугу лет или на льготных условиях согласно ст. 13 (пункты “в” — “з”) и ст. 52 Закона Украины О пенсионном обеспечении : женщины со стажем 30 лет, а мужчины со стажем 35 лет.

: женщины со стажем 30 лет, а мужчины со стажем 35 лет. Лица с физическими особенностями, а именно граждане, имеющие диагноз гипофизарный нанизм (лилипуты) или диспропорциональный карликовый рост, при наличии стажа: женщины — 25 лет, а мужчины — 30 лет.

Лица, получившие медаль Ветеран труда по законодательству СССР.

Граждане I и II группы инвалидности, если их трудовой стаж составляет не менее 15 лет.

Ветеран труда: льготы в 2026 году

После выхода на пенсию или смены места работы ветераны сохраняют право на обслуживание в поликлиниках, к которым были прикреплены ранее. Они имеют первоочередное право на бесплатное зубопротезирование (за исключением изделий из драгоценных материалов).

Перечень льгот:

Предоставляется преимущественное право на санаторно-курортное лечение или компенсацию стоимости самостоятельного оздоровления.

Ежегодно проводится медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов.

Ветераны пользуются приоритетным обслуживанием в медицинских учреждениях, аптеках и во время госпитализации.

Они могут использовать ежегодный отпуск в удобное время.

Предусмотрена возможность дополнительного неоплачиваемого отпуска продолжительностью до двух недель в год.

Ветераны труда имеют преимущественное право на получение жилья при условии необходимости в улучшении жилищных условий.

Они могут в первую очередь получать земельные участки для индивидуального строительства, садоводства или огородничества.

Предусмотрен первоочередной ремонт жилых домов и квартир, а также обеспечение топливом.

Они могут получить льготный заем на индивидуальное или кооперативное строительство с отсроченным погашением (в течение 10 лет, начиная с пятого года после завершения строительства).

Также предусмотрено первоочередное получение займа на строительство или покупку дачных домов и обустройство садовых участков.

Ветераны труда имеют преимущественное право на вступление в садоводческие кооперативы и гаражные кооперативы.

Они могут в первую очередь устанавливать домашние телефоны.

Предусмотрено освобождение от платы за землю и земельного налога.

Какие льготы имеет ветеран труда на проезд:

Бесплатный проезд в городском пассажирском транспорте (кроме такси).

Бесплатное пользование общественным автотранспортом в сельской местности (кроме такси).

Право на бесплатный проезд в пригородном железнодорожном и водном транспорте, а также на пригородных автобусных маршрутах в пределах области (или Республики Крым).

Льготный проезд предоставляется при условии, что среднемесячный доход семьи ветерана за последние шесть месяцев не превышает предела, установленного для получения налоговой социальной льготы.

Льготы ветеранам труда, имеющим особые трудовые заслуги перед государством

Гражданам, имеющим особые трудовые заслуги перед государством — Героям Социалистического Труда, Героям Украины, полным кавалерам ордена Трудовой Славы — предоставляются дополнительные льготы и социальные гарантии.

Финансовые льготы:

Надбавка к пенсии в размере 200% минимальной пенсии по возрасту, которая финансируется из Государственного бюджета Украины.

Освобождение от уплаты определенных налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей согласно налоговому и таможенному законодательству.

Медицинское обеспечение:

Первоочередное право на бесплатное медицинское обслуживание, которое распространяется не только на самого ветерана, но и на членов его семьи.

Бесплатное получение лекарств по рецептам врача с возможностью доставки на дом.

Гарантированное санаторно-курортное лечение бесплатно, с покрытием расходов на проезд в санаторий и обратно.

Жилищно-коммунальные льготы:

Полное освобождение от оплаты за жилье (независимо от формы собственности жилищного фонда).

Бесплатное пользование коммунальными услугами.

Транспортные льготы:

Один раз в год — бесплатный проезд (в обе стороны) железнодорожным транспортом в двухместных купе спальных вагонов, водным транспортом в каютах первого класса, воздушным или междугородним автомобильным транспортом.

Бесплатный проезд в общественном транспорте: трамваях, троллейбусах, автобусах, метро, водных переправах. В сельской местности — на внутриобластных автобусных маршрутах.

Льготы в сфере труда:

Гарантированное сохранение рабочего места в случае сокращения штата независимо от стажа работы на предприятии.

Приоритетное право на трудоустройство в случае ликвидации предприятия или учреждения.

Ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время.

Дополнительный неоплачиваемый отпуск до трех недель в год.

В случае смерти ветерана его жене (мужу) и детям до 18 лет выплачивается единовременное пособие в размере пяти прожиточных минимумов на одного человека в соответствии с действующим законодательством.

Дополнительные льготы:

Возможность выйти на пенсию раньше установленного срока (за полтора года) для лиц, уволенных из-за изменений в организации производства или по состоянию здоровья, при условии наличия минимального страхового стажа. Это право регулируется рядом законов, таких как Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, О государственной службе и других.

Одинокие пожилые люди, нуждающиеся в уходе, могут получать социальную помощь в соответствии с Законом Украины О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и инвалидам.

Для пожилых людей предусмотрены льготы по уплате некоторых налогов и сборов. В частности, одинокие пенсионеры, имеющие в собственности жилой дом, могут быть полностью или частично освобождены от уплаты земельного налога или арендной платы за землю. Аналогичные льготы действуют для тех, кто имеет дачу или дом в садовом товариществе.

Источник : Мінсоцполітики

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.