Сборная Украины по хоккею впервые за 20 лет вышла в элитный дивизион чемпионата мира.

Это произошло по итогам заключительного тура чемпионата мира в дивизионе IA.

Украина вышла в элитный дивизион по хоккею

Перед последним туром чемпионата мира Украине необходимо было, чтобы реализовались сразу два условия: сине-желтые должны были победить Японию в основное время, а также в другом матче Польша должна была потерять очки в игре с Литвой.

Сейчас смотрят

Матч против японцев завершился победой сборной Украины в основное время со счетом 3:1.

Далее дело было за результатом матча соперников. Литва подходила к игре в статусе аутсайдера таблицы, тогда как Польша потенциально претендовала на второе место.

Однако, именно литовцы первыми открыли счет в встрече на девятой минуте. Во втором периоде полякам удалось сравнять.

Основное время завершилось ничьей, поэтому Польша упустила шанс обогнать Украину в таблице. Более того, литовцы обыграли своего соперника в овертайме.

Отметим, что в последний раз сборная Украины играла в элитном дивизионе чемпионата мира еще в 2007 году.

Всего там сине-желтые провели девять сезонов (с 1999 по 2007 год). Лучшим результатом было девятое место на ЧМ-2002.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.