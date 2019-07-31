Весь фінансовий світ уважно стежив за виступом голови Федеральної резервної системи Джерома Пауелла 10 липня у конгресі США. Тоді пролунав прогноз зниження облікової ставки – це означає, що головний фінансист країни бачить загрози для американської економіки. Востаннє ставку знижували напередодні кризи 2008-го року.

Облікова ставка – це свого роду газ і гальма в автомобілі. Якщо банк знижує ставку – гроші стають дешевшими, зарплати вищими, люди беруть більше кредитів – тобто економіка прискорюється. Але з прискоренням, економіка розігрівається і починається інфляція, і щоб її зупинити, банк, так би мовити, тисне на гальма, піднімаючи облікову ставку.

Фінансисти всього світу більше року б’ють на сполох: фінансова криза може вдарити вже цією осінню. До сьогодні американська економіка зростала 10 років – це рекорд за всю історію Сполучених Штатів. Але будь-яке зростання неминуче закінчується кризою – такі закони фінансового світу.

Чи буде нова криза потужнішою, ніж в 2008 році, залежить від того, чия економіка впаде першою, – кажуть фінансисти. Сьогодні досі тривають митні баталії між Китаєм і США. У травні Штати підвищили мита з 10 до 25% на китайські товари вартістю у $500 млрд. КНР у відповідь підвищила мита на 5 тис. американських товарів, але удар Вашингтона виявився сильніший – Китай уповільнив темпи розвитку до найменшого показника за 27 років.

Та не встигли економісти відійти від торговельної війни, як Вашингтон вже готується почати війну валютну. За даними аналітиків, найближчі місяці Дональд Трамп, який давно звинувачує Китай у свідомому знеціненні юаня, планує обвалити долар. Це зменшить імпорт та збільшить експорт товарів зі США, посунувши Китай та Європу на світовому ринку.

Наступне завдання Трампа – переобратись на президентських виборах, а це складно зробити з хворою економікою. Тож зараз йому вкрай необхідно вкинути «чарівну пігулку» у вигляді знецінення долара, яке відтермінує кризу до листопада 2020 року.

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Не менше трясе й економіку Євросоюзу. Найбільший та найсистемніший банк Європи Deutsche Bank – на порозі банкрутства. Аби якось втриматись на плаву, керівництво фінустанови скорочує до 20 тис. співробітників у всіх країнах світу. Падіння титана експерти називають ще одним сигналом майбутньої фінансової кризи.

Чим це закінчилося у 2008 році – ми пам’ятаємо. Іпотечний ринок луснув як мильна бульбашка, банки і страхові компанії банкрутіли, було скорочено сотні тисяч працівників. Нова велика депресія позначилася і на Україні. Рекордно впав експорт, а відтак і ВВП. Національна грошова одиниця обвалилася з 5 до 8 грн. за долар.

Поки ж в Україні гривня суттєво зміцнює позиції. Перший фактор – сезонний. Значні надходження валюти в бюджет спричинили збирання та експорт урожаю. По-друге, щонайменше $500 млн принесли до скарбниці президентські та парламентські вибори. І по-третє – більше 2 млрд дав стрімкий продаж гривневих облігацій за неймовірно щедрою ставкою у 18%.

В Нацбанку запевняють: сьогодні фінансова система України має найменші ризики за останні роки. Інфляція, за прогнозами, до кінця наступного року з нинішніх 9% сповільниться до 5%. У зв’язку з цим банк навіть знизив власну облікову ставку, а отже невдовзі люди зможуть брати дешевші кредити.

Нова фінансова криза: чия економіка впаде першою і чим це загрожує Україні

Та як зміниться ситуація у разі нової світової фінансової кризи – прогнозувати ніхто не береться. Якщо згадати 2008-й, перед кризою долар теж різко впав – і це був немов відлив перед цунамі. Невтішні прогнози щодо нової фінансової кризи підтверджують провідні фахівці МВФ, Світового банку і незалежні експерти. Розпочатися вона може з Китаю, банки якого встановили історичний рекорд за поганими кредитами.

Якщо Трамп закриє ринок для китайських товарів, то обвалитися можуть десятки бюджетностворюючих компаній Піднебесної. Але у Пекіна є удар у відповідь. Китай скупив американських облігацій на трильйони доларів і накопичив величезну суму в американській валюті.

Україна не зможе стояти осторонь від ймовірної кризи. Чимало експертів твердять, що на курс гривні вона вплине не більше ніж на 15 %. Але за умов несуттєвого падіння експорту, а цього гарантувати ніхто не може. Найбільшого удару по нашій економіці може завдати падіння Китаю, який імпортує української металопродукції на мільярди доларів.

Ще одним викликом для Києва стане виплата зовнішніх боргів. Вже до кінця цього року доведеться заплатити майже $3 млрд. Якщо криза все ж станеться, то як її краще пережити? Перша порада – тримати кошти у чотирьох найстабільніших валютах – доларах США і Сингапура, швейцарському франку і японській єні. Але головне – не впадати у паніку і не робити різких рухів. Не скидати різко гривню і не вкладати її у сумнівні ресурси.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що світова фінансова криза неминуча.