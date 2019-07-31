Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о государственном финансировании шести партий осенью.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) приняло решение о предоставлении политическим партиям государственного финансирования их уставной деятельности в III квартале.
Бюджетное финансирование получат:
- Народный фронт -36363 350,00 грн;
- Европейская солидарность – 35 841 525,00 грн;
- Радикальная партия Олега Ляшко – 12231 425,00 грн;
- Батькивщина – 9329 475,00 грн;
- Объединение Самопомощь – получит 32 164 600,00 грн.
Из которых 14142 012,50 гривен – это средства за соблюдение предусмотренного законодательством гендерного принципа.
- Оппозиционный блок получит средства, выделенные из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политической партии в размере 50% – 30 979 450,00 грн.
По данным Нацагентства, во втором квартале 2019 средства партии не перечислялись из-за выяснения обстоятельств и устранения причин, послуживших основанием для временного отказа в финансировании.