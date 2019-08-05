ЦИК установила результаты выборов в Верховную Раду 2019 в шести проблемных округах. В округе №210 результаты выборов в определенный законодательством срок установить не удалось.
Центральная избирательная комиссия Украина установила результаты внеочередных парламентских выборов еще в шести избирательных округах.
ЦИК признала избранными:
- Игоря Марчука – округ №193;
- Виктора Балогу – округ №69;
- Михаила Бондаря – округ №119;
- Сергея Рудыка – округ №198;
- Максима Зуева – округ №207;
- Валерия Зуба – округ №209.
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По словам главы ЦИК Татьяны Слипачук, именно установления этих результатов было связано со сложными и нередкими судебными разбирательствами, в том числе связанными с повторным подсчетом голосов.
В одномандатном избирательном округе №210 результаты выборов в определенный законодательством срок установить не удалось из-за того, что окружная избирательная комиссия не успевает осуществить назначенный судом повторный подсчет голосов на ряде участков.
Комиссия обязала указанную окружную избирательную комиссию не позднее 16 часов 6 августа 2019 завершить осуществление повторного подсчета голосов и транспортировать протокол.
Напомним, Центризбирком объявил результаты парламентских выборов по партийным спискам.
Источник: ЦИК