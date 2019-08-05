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Остаточні результати виборів до Ради затримуються – ЦВК

ЦВК встановила результати виборів до Верховної Ради 2019 у шести проблемних округах. В окрузі №210 результати виборів у визначений законодавством термін встановити не вдалося.

Остаточні результати виборів до Ради затримуються – ЦВК

Центральна виборча комісія України встановила результати позачергових парламентських виборів ще в шести виборчих округах.

ЦВК визнала обраними:

  • Ігоря Марчука – округ №193;
  • Віктора Балогу – округ №69;
  • Михайла Бондаря – округ №119;
  • Сергія Рудика – округ №198;
  • Максима Зуєва – округ №207;
  • Валерія Зуба – округ №209.

Читайте: Вибори до Верховної Ради: ЦВК перерахувала голоси у проблемному окрузі

За словами глави ЦВК Тетяни Сліпачук, саме встановлення цих результатів було пов’язано зі складними і нерідкими судовими розглядами, в тому числі пов’язаними з повторним підрахунком голосів.

В одномандатному виборчому окрузі №210 результати виборів у визначений законодавством термін встановити не вдалося через те, що окружна виборча комісія не встигає здійснити призначений судом повторний підрахунок голосів на низці дільниць.

Комісія зобов’язала зазначену окружну виборчу комісію не пізніше 16 години 6 серпня 2019 завершити здійснення повторного підрахунку голосів і транспортувати протокол.

Нагадаємо, Центрвиборчком оголосив результати парламентських виборів за партійними списками.

Джерело: ЦВК

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