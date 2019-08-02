Центральная избирательная комиссия признала избранными 160 народных депутатов-мажоритарщиков по результатам выборов в Верховную Раду 2019.
По итогам голосования на парламентских выборах 2019, ЦИК признала избранными 160 народных депутатов-мажоритарщиков.
Во время заседания 1 августа комиссия признала избранными еще 17 народных депутатов Украины.
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ЦИК признала избранными таких депутатов, которые прошли в Верховную Раду ІХ созыва:
- Палицу И.П. – в ОИО № 22
- Констанкевича И.М. – в ОИО № 23
- Нестеренко Е.А. – в ОИО № 26
- Личмана А.В. – в ОИО № 30
- Захарченко В.В. – в ОИО № 31
- Каптелова Р.В. – в ОИО № 36
- Магомедова М.С. – в ОИО № 45
- Солод Ю.В. – в ОИО № 47
- Ефимова М.В. – в ОИО № 48
- Новинского В.В. – в ОИО № 57
- Магера С.В. – в ОИО № 58
- Лубинця Д.В. – в ОИО № 60
- Герасименко И.Л. – в ОИО № 62
- Кицак Б.В. – в ОИО № 63
- Петрьовку В.В. – в ОИО № 72
- Поляка В.М. – в ОИО № 73
- Касай Г.А. – в ОИО № 74
- Соха Р.В. – в ОИО № 75
- Налетова Д.А. – в ОИО № 144
- Шаповалова Ю.А. – в ОИО № 146
- Касай К.И. – в ОИО № 149
- Мовчан А.В. – в ОИО № 150
- Деркач А.Л. – в ОИО № 159
- Гевко В.Л. – в ОИО № 167
- Кинзбурскую В.А. – в ОИО № 171
- Бакумова А.С. – в ОИО № 173
- Пивоварова Е.П. – в ОИО № 175
- Микиша Д.С. – в ОИО № 181
- Стефанчука Н.А. – в ОИО № 187
- Лабазюка С.П. – в ОИО № 188
- Яценко А.В. – в ОИО № 200
- Перебийниса М.В. – в ОИО № 212
- Дубнова А.В. – в ОИО № 213
- Яременко Б.В. – в ОИО № 215
- Грищука Р.П. – в ОИО № 222
- Пашковского М.И. — в ОИО № 11
- Юрчишина П.В. — в ОИО № 13
- Вацака Г. А. — в ОИО № 16
- Мисягина Ю.М. — в ОИО № 28
- Криворучкину Е.В. — в ОИО № 32
- Трухина А.Н. — в ОИО № 40
- Христенко Ф.В. — в ОИО № 46
- Ковалева А.И. — в ОИО № 51
- Горвата Р.И. — в ОИО № 68
- Мельника П.В. — в ОИО № 81
- Савчук О.В. — в ОИО № 83
- Андреевича З.М. — в ОИО № 87
- Тимофийчука В.Я. — в ОИО № 89
- Галушко Н.Л. — в ОИО № 97
- Дануцу А.А. — в ОИО № 99
- Довгого О.С. — в ОИО № 102
- Воронько О.Е. — в ОИО № 103
- Лукашева А.А. — в ОИО № 113
- Пипу Н.Р. — в ОИО № 115
- Княжицкого Н.Л. — в ОИО № 116
- Рущишина Я.И. — в ОИО № 117
- Кита А.Б. — в ОИО № 126
- Дырдина Н.Е. — в ОИО № 132
- Дмитрука А.Г. — в ОИО № 133
- Колева О.В. — в ОИО № 134
- Бобляха А.Р. — в ОИО № 145
- Ляшенко А.А. — в ОИО № 148
- Ковальчука А.В. — в ОИО № 152
- Мьялику В.Н. — в ОИО № 155
- Литвиненко С.А. — в ОИО № 156
- Васильева И.С. — в ОИО № 158
- Молотка И.Ф. — в ОИО № 160
- Гузенко М.В. — в ОИО № 161
- Задорожного Н.Н. — в ОИО № 162
- Чайковского И.А. — в ОИО № 165
- Люшняка Н.В. — в ОИО № 166
- Куницкого А.О. — в ОИО № 169
- Фельдмана А.Б. — в ОИО № 174
- Люботу Д.В. — в ОИО № 177
- Литвинова А.Н. — в ОИО № 178
- Колихаева И.В. — в ОИО № 184
- Шпак Л.А. — в ОИО № 194
- Нагорняка С.В. — в ОИО № 199
- Семинского О.В. — в ОИО № 205
- Юрченко А.Н. — в ОИО № 211
- Забураннау Л.В. — в ОИО № 216
- Гурина Д.А. — в ОИО № 218
- Тищенко Н.Н. — в ОИО № 219
- Бондарь А.В. — в ОИО № 220
- Драбовского А.Г. – в ОИО № 12
- Кучера М.И. – в ОИО № 17
- Рублева В.В. – в ОИО № 20
- Кисилевского Д.Д. – в ОИО № 24
- Бужанского М.А. – в ОИО № 25
- Демченко С.А. – в ОИО № 29
- Шпенова Д.Ю. – в ОИО № 37
- Бородина В.В. – в ОИО № 38
- Северина С.С. – в ОИО № 39
- Шевченко Е.В. – в ОИО № 76
- Пономарева А.С. – в ОИО № 78
- Никитину М.В. – в ОИО № 82
- Иванчука А.В. – в ОИО № 88
- Бабенко М.В. – в ОИО № 90
- Кузбита Ю.М. – в ОИО № 101
- Дубневича Я.В. – в ОИО № 120
- Бакунца П.А. – в ОИО № 122
- Батенко Т.И. – в ОИО № 123
- Хайду А.В. – в ОИО № 128
- Копытина И.В. – в ОИО № 129
- Негулевского И.П. – в ОИО № 130
- Черноморова А.А. – в ОИО № 131
- Леонова А.А. – в ОИО № 135
- Горенюк А.А. – в ОИО № 136
- Васильковского И.И. – в ОИО № 139
- Колебошин С.В. – в ОИО № 140
- Ткаченко А.Н. – в ОИО № 141
- Киссе А. И. – в ОИО № 142
- Кулинича А.И. – в ОИО № 147
- Иванисова Р.В. – в ОИО № 153
- Аликсийчука А.В. – в ОИО № 154
- Рябуху Т.В. – в ОИО № 157
- Богданца А.В. – в ОИО № 163
- Одарченко А.М. – в ОИО № 170
- Здебского Ю.В. – в ОИО № 172
- Кучера А.В. – в ОИО № 179
- Красова А.И. – в ОИО № 180
- Павлиша П.В. – в ОИО № 182
- Вагнер В.А. – в ОИО № 18
- Иванова В.И. – в ОИО № 185
- Ковалева А.И. – в ОИО № 186
- Копанчук А.Е. – в ОИО № 189
- Жмеренецкого А.С. – в ОИО № 190
- Бондаря В.В. – в ОИО № 191
- Герегу А.В. – в ОИО № 192
- Стрихарского А.П. – в ОИО № 196
- Скичко А.А. – в ОИО № 197
- Полякова А.Е. – в ОИО № 206
- Давыденко В.М. – в ОИО № 208
- Пуртову А.А. – в ОИО № 221
- Гузя И.В. – в ОИО № 19
- Медяника В.А. – в ОИО № 27
- Корявченкова Ю.В. – в ОИО № 33
- Германа Д.В. – в ОИО № 35
- Гнатенко В.С. – в ОИО № 49
- Арешонкова В.Ю. – в ОИО № 64
- Кузьминых С.В. – в ОИО № 67
- Прощук Е.П. – в ОИО № 85
- Горобца А.С. – в ОИО № 95
- Кузнецова А.А. – в ОИО № 106
- Вельможного С.А. – в ОИО № 112
- Мезенцеву М.С. – в ОИО № 168
- Шенцева Д.А. – в ОИО № 176
- Мазурашу Г.Г. – в ОИО № 203
- Божика В.И. – в ОИО № 204
- Швеца С.Ф. – в ОИО № 214
- Буймистер Л.А. – в ОИО № 223
- Лаба М. М. – в ОИО № 70
- Лунченко В. В. – в ОИО № 71
- Дубинский А. А. – в ОИО № 94
- Мурдий И.Ю. – в ОИО № 100
- Лопушанский А. Я. – в ОИО № 125
- Заремский М. В. – в ОИО № 202
- Безуглая М. В. – в ОИО № 217.
Напомним, ранее ЦИК приняла оригинальные протоколы со всех 199 округов.
Источник: ЦИК